乒乓球奧運冠軍走上瀋陽抗疫一線　李曉霞：盡自己微薄之力

3月26日，曾在奧運乒乓球項目拿下三金一銀的前國家運動員李曉霞在微博更新動態：「抗疫有我，共克時艱。盡自己微薄之力，願疫情早日過去！」搭配她穿著白色防護衣的照片，她擔任抗疫志願者，獲網民盛讚。



現年34歲的李曉霞出生於遼寧省鞍山市，是前女子乒乓球國家隊運動員。李曉霞7歲開始打球，28歲退役。她的職業生涯奪得無數獎牌，19次世界冠軍。她在倫敦、里約兩屆奧運獲得女團冠軍，在女子單打項目則摘下一金一銀。

現在李曉霞與丈夫翟一鳴（遼寧男乒主教練）居住在瀋陽，近期瀋陽疫情嚴重，瀋陽政府要求管控區內每位居民原則上每天只可出戶1次，且須全程佩戴由政府派發的N95或以上級別口罩。違反相關規定並引發疫情傳播擴散的人員，將依法追究相應法律責任。

3月26日，李曉霞赴瀋陽抗疫前線，穿上大白（白色防護衣）並寫上「李曉霞抗戰疫情」，擔任志願者在幫忙的行為，獲得內地網民盛讚。

內地的新冠肺炎疫情嚴重，據國家衛健委通報，昨日（25日）內地新增本土確診病例1280宗；另新增本土無症狀感染者4320宗，合共5600宗。



內地新增本土確診病例方面，為吉林1122宗，其中吉林市560宗、長春市554宗；上海38宗；天津35宗；河北19宗；遼寧14宗，新增本土無症狀感染者方面，為上海2231宗；吉林1374宗，其中吉林市967宗、長春市403宗；河北184宗；福建157宗；遼寧132宗。