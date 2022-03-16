乒乓球．新加坡大滿貫︱伊藤美誠不敵中國隊棄將　日本網民：輕敵

WTT新加坡大滿貫賽女單16強爆出冷門，日本一姐伊藤美誠意外以11：5、7：11、8：11及7：11，總局數1：3反敗法國華裔選手袁嘉楠，未能晉級。
36歲的袁嘉楠祖籍河南，曾入選河南乒乓球隊，但因中國乒乓球隊競爭激烈而轉往法國發展，現是法國頭號女單選手。
據日本媒體指出，這是伊藤美誠時隔兩年8個月以後，再度於國際賽中不敵中國隊以外的運動員，對上一次是2019年7月在馬來西亞不敵同鄉加藤美優。
世界第3的伊藤美誠賽前揚言要擊敗中國選手奪冠，她今次抽籤已在前幾圈避開中國隊，假如她晉級，直至8強才會遇上國乒的王藝迪，算是好籤。不過，她最終在未有遇上中國選手下，已經出局；有球迷戲言，她避開了中國隊，卻躲不開中國人。
伊藤美誠賽後一度落淚，「這是我第一次跟她（嘉楠）交手，接發球時一直出錯，我想解決問題，但一直欠缺感覺。我一直把孫穎莎當成假想敵，可惜輸給別的國家選手了，我對不起日本球迷的厚愛！」
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她跟隊友早田希娜稍後仍會出戰女雙決賽，迎戰中國組合孫穎莎/王曼昱，「我只能寄予希望在女雙上，要打敗中國，拿到女雙金牌！ 」
日本網民也對賽果感到驚訝，認為伊藤美誠太過輕敵，「她在贏下首局後過於鬆懈，之後再想找回狀態已經來不及」、「能看伊藤選手並沒把對手太放在心上」、「打得一團糟，這並不是我所熟悉的那個伊藤選手」、「沒想到她會被中國隊棄將送回家」。
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