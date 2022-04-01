【女排】古賀紗理那任「火之鳥」隊長　獲教練冀望成就3號傳奇

日本女排於東京奧運失利後進入重整階段，二度執教的主帥真鍋政義昨日宣布國家隊大名單，並任命古賀紗理那為「火之鳥」隊長。



東京奧運後中田久美教練辭退，同年10月日本排協宣布帥位由曾帶領日本女排取下倫敦奧運銅牌的真鍋政義接任。在日本女排賽季記者會上，真鍋教練宣布國家隊隊長一職，由主攻手古賀紗理那擔任。

新任「火之鳥」隊長由古賀紗理那擔任。（Getty Images）

古賀紗理那曾於2015年獲國際排聯選為「三大天才新星」之一，其餘二人為朱婷和塞爾維亞的保斯高域。惟其後也許被巨大的注視拖垮，古賀在關鍵的奧運年狀態起伏不定，表現更相當低迷，並遭當時的真鍋教練狠狠於里約奧運名單上剔除。

現時25歲的古賀紗理那，獲真鍋教練寄予厚望。（Getty Images）

經歷起起跌跌，現時25歲的古賀紗理那終破繭而出，不但成為「火之鳥」新一代隊長，也獲當年棄用她的真鍋教練說出以下這席話。

「我建議她（古賀）把球衣號碼由2號改為3號，希望她意識到自己將為巴黎奧運的日本王牌及隊長而竭盡所能。」

日本女排3號印記為王牌木村沙織。（Getty Images）

事實在真鍋教練首度執教時，3號球衣為王牌木村沙織所有，由此可見他對新隊長古賀紗理那寄予厚望。日本國家隊共有39人入選大名單，預料將組建兩支隊伍分別應對同樣9月舉行的亞運及世錦賽。

日本女排39人大名單：



主攻/接應（18人）：古賀紗理那、石川真佑、林琴奈、內瀨戶真實、井上愛里沙、田中瑞稀、長內美和子、宮部藍梨、中川美柚、曾我啟菜、金田修佳、佐藤優花、大庭冬美、中元南、誌摩美古都、西川有喜、宮部愛芽世、佐藤淑乃



副攻（9人）：島村春世、山田二千華、橫田真未、佐佐木千紘、小川愛里奈、濱鬆明日香、山中宏予、平山詩嫣、麻野七奈未



二傳（7人）：籾井亞希、關菜菜巳、宮下遙、鬆井珠己、宇賀神みずき、柴田真果、山崎のの花



自由人（5人）：水杉玲奈、山岸茜、小島滿菜美、花井萌里、福留慧美

