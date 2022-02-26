【排球】中國女排一代自由人低調退役　落選東京奧運為伏筆

中國女排近期易帥換血，新教頭蔡斌上任意味「女長城」展開新一章，郎平年代正式告別。不少里約奧運金牌功臣先後退役，就如行事向來低調的自由人林莉，也靜悄悄地淡出排球壇。
蔡斌2月頭正式上任中國女排主教練，在首要任務的訓練營及入選名單上，他只招攬了袁心玥、丁霞及龔翔宇三名里約奧運冠軍，其餘64人較多為新面孔。
事實里約奧運後，金牌陣容中不少人員亦先後退役，包括惠若琪、魏秋月、劉曉彤及徐雲麗，然而年僅只有29歲的林莉，也離開了排球場，悄然無聲。
林莉為人非常低調，不在乎個人榮譽，就算在里約奧運獲選為最佳自由人，她亦淡然面對任何讚賞。甚至退役一事她也沒有大肆鋪張，只是靜悄悄不再註冊內地排球聯賽，無聲無息地離開。
29歲就退役，不少人就此感到婉惜，但亦有人猜測落選東京奧運大軍，讓林莉萌生退役念頭。就在去年奧運前的世界女排聯賽（VNL），林莉表現嚴重下滑，曾以穩健見稱的一傳也頻遭對手打壞，加上身體素質下降，飛撲救球的反應亦不及王夢潔，因此那時候郎平放手一搏小將任命，非無道理。
踏入「女長城」換血時期，林莉的離開也有助讓新一輩自由人湧現。誰料到王夢潔在東京奧運的表現也是強差人意，中國女排自由人一職，至今仍未有最佳人選。
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