日本排球國手藤井直伸罹患胃癌　眼部不適入院檢查發現已到第4期

30歲日本男排代表藤井直伸，昨日在社交網站公布一個壞消息：他罹患第4期胃癌。他透露癌細胞已經轉移至腦部，最新完成了頭部的電療，接下來會接受抗癌藥的療程。



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藤井直伸昨日在Instagram發文，宣布自己患癌的噩耗。他表示患上胃癌，癌細胞已經擴散，到了第4期。他寫：「從去年年底的比賽起，我就覺得眼睛不舒服，症狀沒有明顯好轉。入院檢查期間，發現患上胃癌。眼睛的症狀似乎受到癌細胞轉移至腦部的影響，而且可能已經轉移到多個器官。」

「對於擔憂我的人，我很抱歉遲了公布，請大家理解，我及家人都需要時間消化這一切。最初發現患癌時，我驚訝、焦慮及害怕，有着各種情緒，但在家人及隊友的支持下，我懷住堅強的意志向前看，希望戰勝這個病！」

藤井直伸今年1月30歲生日。（Instagram）

藤井直伸表示這個病不易戰勝，但他身邊有朋友及家人的陪伴，他一定會將各人的支持轉化為力量。他寫：「雖然現在遠離排球，但我一定會更強大地回來。」他還補充了治療的情況，已經完成了頭部的放射治療，跟住開始抗癌藥的療程。

藤井直伸與佐藤美彌去年9月結婚。（Instagram）

藤井直伸是日本男排代表，去年有份參加東京奧運，出任二傳手。在2017至2021年的3屆亞錦賽，他為日本隊贏得金、銀、銅各一。他還是日本男排球隊東麗箭的隊長。此外，藤井直伸成家立室不久，他在去年9月與佐藤美彌結婚。31歲的佐藤美彌是前日本女排代表，去年中退役，她跟丈夫一樣是一位二傳手。