香港職業排球員楊秀美外闖秘魯　球隊突解散　從荒誕遊歷真實世界

這2年多，我們的生活（或生存）已被擠滿。

曾經這處不能任意戴口罩；未幾有了「口罩令」。

試過視疫苗僅為一針兩針的事；近期才知道原來是一張通行證。

還以為成藥只是家中櫃桶一格的物件；不知不覺家中有成藥竟是一種成就。

突如其來的徹底改變？我們根本沒有空間去迎接。

「但我覺得，沒有什麼好輸。」香港女子排球員楊秀美（Mi）說的，不是俗氣話。今年頭，她再次為職業排球出走，經歷確診、延期、終於開波、一日之間失業；「沒有什麼好輸」其實是一種領悟。



2017年，楊秀美成為香港首個女職業排球員，在泰國兩季先後效力兩支球隊，終在3BB Nakornnot取得泰職聯賽及超級聯賽的雙季軍，送別自己的泰職生涯。接下來的兩年，與大家一樣，我們在荒誕中生活。

楊秀美1月時再次外闖，加盟秘魯球隊Universidad de San Martín de Porres。（秘魯聯賽官網）

Alpha、Beta、Delta、Omicron、Deltacron，搶廁紙、搶口罩、搶日用品、搶必理痛，兩年多以來，我們被大堆數字、英文字、零碎卻衝擊的影像淹沒。

「兩年來香港發生太多事，加上不斷封球場，未能舉行排球比賽，自己累積太多負面情緒。」重複又重複的處境令人困倦，阿Mi媽媽去年9月離世，更令她心坎有個角落，缺失了。

面對壓力與情緒的威力，阿Mi直言與情緒病只差一線。就在此時，她覺悟到要得騰出心靈空間，生活才可以前進。

「地備戰」正選上陣取下首場勝仗，阿Mi攻下8分。（秘魯聯賽官網）

突如其來，阿Mi在12月收到去秘魯打波的消息。今次她沒有多想，立即辭職再次外闖。相比去2017年泰國之行，這趟「#小mimi排球日記」秘魯篇再不要證明什麼，沒有什麼好輸下，她並無刻意尋找外闖意義。

沒有刻意尋覓，新事物也逕自光臨，秘魯之旅也非省油的燈。這3個月是這樣的一趟經歷：1月加盟秘魯聯賽勁旅Universidad de San Martín de Porres（USMP），但抵埗未幾不慎確診；休息5日極速康復並投入訓練，然後在地標戰正選上陣取得首場勝仗；體驗過10日裏2場比賽8日練習，也遊歷過Parroquia La Virgen Milagrosa天主教堂、Larcomar崖上商場，吃過秘魯檸檬塔，也喝過特產熱朱古力。

「來這裏體驗到的不止排球，我認識到一班仗義朋友，有秘魯的、有台灣的也有巴西的」。（楊秀美Instagram）

就在一切上軌道之際，阿Mi被告知球隊在報名限期過後違規加人，賽會決定取消該隊聯賽的所有成績，同日球隊負責人通知「解散球隊」。所有人瞬間失業，人在異地的阿Mi不知所措，其後負責人失蹤數日突然傳來一張3月11日的機票，寫上「Lima to Brazil to Doha to HK」，並強調目前球員公寓於3月11日約滿，隔離及檢疫事務勞煩自費。負責人無理對待，趕盡殺絕無非也想阻止球員追討欠薪。

「球隊解散，我初時也有後悔來到秘魯的感覺。」面對每日一荒謬，阿Mi也有氣餒的時候，但她靜下來過後，認為好好醜醜也是一趟嶄新經歷。

荒謬的事，亦是經歷一種，阿Mi認為秘魯之旅，還是得比失多。（盧翊銘攝/資料圖片）

「想深一層，來這裏體驗到的不止排球，我認識到一班仗義朋友，有秘魯的、有台灣的、也有巴西的，還有種種風土人情、這裏的排球風氣，她們愛笑着打波，這是我要學習的地方，面對逆境也要保持笑容。也許，我得到的更多。」

在國際排聯、亞洲排聯、香港排總及一眾親朋好友連環幫忙，縱然事件未能解決，但阿Mi已相當感動也安心。離開秘魯已為事實，但這名香港排球標記卻沒有停下的念頭。

「也許先到英國，我想先四處闖蕩一下。」阿Mi表示會先聯絡其他國家的朋友，尋找一下別的排球體驗，「也許是上天給我機會去遊歷世界」，她這樣說着。

「這幾年世界變化了很多，但喜歡打排球的人，還是很喜歡打排球；我太喜歡打排球了。」（盧翊銘攝/資料圖片）

有什麼新事物值得迎接？又會有什麼荒謬事情？天知曉。

惟在變幻的世界裏，總有不會改變的人和事。

「這幾年世界變化了很多，但喜歡打排球的人，還是很喜歡打排球；我太喜歡打排球了。」

「#小mimi排球日記」，待續。