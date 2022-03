香港職業排球員楊秀美外闖秘魯　球隊突解散　從荒誕遊歷真實世界

這2年多,我們的生活(或生存)已被擠滿。

曾經這處不能任意戴口罩;未幾有了「口罩令」。

試過視疫苗僅為一針兩針的事;近期才知道原來是一張通行證。

還以為成藥只是家中櫃桶一格的物件;不知不覺家中有成藥竟是一種成就。

突如其來的徹底改變?我們根本沒有空間去迎接。

「但我覺得,沒有什麼好輸。」香港女子排球員楊秀美(Mi)說的,不是俗氣話。今年頭,她再次為職業排球出走,經歷確診、延期、終於開波、一日之間失業;「沒有什麼好輸」其實是一種領悟。



2017年,楊秀美成為香港首個女職業排球員,在泰國兩季先後效力兩支球隊,終在3BB Nakornnot取得泰職聯賽及超級聯賽的雙季軍,送別自己的泰職生涯。接下來的兩年,與大家一樣,我們在荒誕中生活。

楊秀美1月時再次外闖,加盟秘魯球隊Universidad de San Martín de Porres。(秘魯聯賽官網)

Alpha、Beta、Delta、Omicron、Deltacron,搶廁紙、搶口罩、搶日用品、搶必理痛,兩年多以來,我們被大堆數字、英文字、零碎卻衝擊的影像淹沒。

「兩年來香港發生太多事,加上不斷封球場,未能舉行排球比賽,自己累積太多負面情緒。」重複又重複的處境令人困倦,阿Mi媽媽去年9月離世,更令她心坎有個角落,缺失了。

面對壓力與情緒的威力,阿Mi直言與情緒病只差一線。就在此時,她覺悟到要得騰出心靈空間,生活才可以前進。

「地備戰」正選上陣取下首場勝仗,阿Mi攻下8分。(秘魯聯賽官網)

突如其來,阿Mi在12月收到去秘魯打波的消息。今次她沒有多想,立即辭職再次外闖。相比去2017年泰國之行,這趟「#小mimi排球日記」秘魯篇再不要證明什麼,沒有什麼好輸下,她並無刻意尋找外闖意義。

沒有刻意尋覓,新事物也逕自光臨,秘魯之旅也非省油的燈。這3個月是這樣的一趟經歷:1月加盟秘魯聯賽勁旅Universidad de San Martín de Porres(USMP),但抵埗未幾不慎確診;休息5日極速康復並投入訓練,然後在地標戰正選上陣取得首場勝仗;體驗過10日裏2場比賽8日練習,也遊歷過Parroquia La Virgen Milagrosa天主教堂、Larcomar崖上商場,吃過秘魯檸檬塔,也喝過特產熱朱古力。

「來這裏體驗到的不止排球,我認識到一班仗義朋友,有秘魯的、有台灣的也有巴西的」。(楊秀美Instagram)

就在一切上軌道之際,阿Mi被告知球隊在報名限期過後違規加人,賽會決定取消該隊聯賽的所有成績,同日球隊負責人通知「解散球隊」。所有人瞬間失業,人在異地的阿Mi不知所措,其後負責人失蹤數日突然傳來一張3月11日的機票,寫上「Lima to Brazil to Doha to HK」,並強調目前球員公寓於3月11日約滿,隔離及檢疫事務勞煩自費。負責人無理對待,趕盡殺絕無非也想阻止球員追討欠薪。

「球隊解散,我初時也有後悔來到秘魯的感覺。」面對每日一荒謬,阿Mi也有氣餒的時候,但她靜下來過後,認為好好醜醜也是一趟嶄新經歷。

荒謬的事,亦是經歷一種,阿Mi認為秘魯之旅,還是得比失多。(盧翊銘攝/資料圖片)

「想深一層,來這裏體驗到的不止排球,我認識到一班仗義朋友,有秘魯的、有台灣的、也有巴西的,還有種種風土人情、這裏的排球風氣,她們愛笑着打波,這是我要學習的地方,面對逆境也要保持笑容。也許,我得到的更多。」

在國際排聯、亞洲排聯、香港排總及一眾親朋好友連環幫忙,縱然事件未能解決,但阿Mi已相當感動也安心。離開秘魯已為事實,但這名香港排球標記卻沒有停下的念頭。

「也許先到英國,我想先四處闖蕩一下。」阿Mi表示會先聯絡其他國家的朋友,尋找一下別的排球體驗,「也許是上天給我機會去遊歷世界」,她這樣說着。

「這幾年世界變化了很多,但喜歡打排球的人,還是很喜歡打排球;我太喜歡打排球了。」(盧翊銘攝/資料圖片)

有什麼新事物值得迎接?又會有什麼荒謬事情?天知曉。

惟在變幻的世界裏,總有不會改變的人和事。

「這幾年世界變化了很多,但喜歡打排球的人,還是很喜歡打排球;我太喜歡打排球了。」

「#小mimi排球日記」,待續。