柔道男神楊勇緯大滿貫第二金　奮戰身影令外交官員永生難忘

中華台北柔道名將楊勇緯，周五（1日）在土耳其安塔利亞柔道大滿貫賽奪冠，賽會嘉賓、台灣駐土耳其代表黃志揚為他掛上金牌時，對楊勇緯感觸說：「謝謝你讓我可以頒金牌給你，你是台灣人的驕傲。」



不負男子60公斤級世界排名第一、東京奧運銀牌得主的光環，「柔道男神」楊勇緯在安塔利亞大滿貫決賽，對上2019歐錦賽與世錦賽雙金得主、格魯吉亞名將Lukhumi Chkhvimiani，以1：0擊敗對方勇奪金牌，除取得今年首金，也是他個人第2面大滿貫金牌。

東京奧運．柔道｜中華台北男神楊勇緯一夜爆紅 真性情打動日本人

楊勇緯以一記過肩摔取得半勝領先。（World Judo）

去年末榮登男子60公斤級世界第一寶座，楊勇緯在今賽以頭號種子身分出戰，獲首輪輪空優勢。他一路過關斬將，並施展強技，關鍵4強戰對上格魯吉亞另一名將Jaba Papinashvili，以「三角固」一本勝闖入金牌戰。

金牌戰對手為Lukhumi Chkhvimiani，兩人曾在2019年世錦賽交手，當時楊勇緯於8強落敗，該對手後來順利奪金。昨日再度與曾經輸過的對手交鋒，他在決賽開始前在心中告訴自己：「我跟以前不一樣了。」

楊勇緯取得個人大滿貫第二金。（World Judo）

這名「世一」兼奧運銀牌得主，全場積極進攻，以一記過肩摔得到「半勝」，成功守住領先勇奪金牌。楊勇緯坦言在比賽過程中，發現自己都能夠掌握節奏，是致勝關鍵。他又稱讚對手：「他是一位身體素質非常好的選手，能夠在今天勝出給我很大的自信心。」

擔任大會嘉賓的駐土耳其外交人員黃志揚，與同事專程從安卡拉前往安塔利亞，與當地台灣同胞一起為中華台北隊打氣。黃志揚坦言看到中華台北奧委會會旗冉冉升起時，站在頒獎台旁的他，按耐着激動情緒，感謝楊勇緯奮戰。

楊勇緯擊敗曾輸過的對手勇奪金牌。（World Judo）

黃志揚於頒獎禮上，為楊勇緯掛上金牌時，對他感觸說道：「謝謝你讓我可以頒金牌給你，你是台灣人的驕傲。」

黃志揚第一次代表台灣在國際賽事上頒獎予選手，而且頒的是金牌，他坦言這是他從事外交工作24年來，最感動的一刻。「這一刻我將永生難忘，謝謝楊勇緯讓我們外交人員感到如此驕傲。」

楊勇緯在東京奧運後一戰名成，更保持成績，是台灣人之光。（Instagram）