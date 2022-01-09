體育熱話｜柔道男神楊勇緯成台灣奧運英雄　看電影蜘蛛俠有共鳴

東京奧運銀牌得主、中華台北「柔道男神」楊勇緯，期許新一年能在國際賽再創佳績，他表示會向電影主角「蜘蛛俠」看齊，化身英雄帶給大家更多溫暖和力量。



柔道男子60公斤級世界排名第一的楊勇緯，日前出席活動時表示，最近看完電影《蜘蛛俠》後有所感悟。

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擁有陽光帥氣的外表，被稱為台灣「柔道男神」的楊勇緯，首度前進奧運殿堂，就為台灣帶來好成績。（Facebook）

在奧運一戰成名，除了成為台灣人的英雄，更吸納了不少日本粉絲，目前柔道男子60公斤級別世界排名第一，他坦言已不會去在意頭銜，以及比賽一時的落敗，「柔道變化太大，就算是世界第ㄧ，很可能會輸給後面排名選手，我要做好萬全準備，在每次比賽找出自己問題，然後作出改變。」

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「柔道男神」楊勇緯成為台灣的奧運英雄。（IG）

他續說，「我現在是比較知名選手，大家會去研究、做更多戰術改變，變化這中間，一定會有失敗跟挫折，作出調整對之後有幫助，所以不管輸贏，不會把結果看得太重。」

24歲的楊勇緯日前征戰阿布扎比大滿貫賽奪金，他表示主要目的是參賽選手多為年輕一輩好手，多去對戰認識，熟悉他們的打法並累積經驗。

楊勇緯現時是男子60公斤級別世界排名第一。（世界柔道聯盟）

楊勇緯舉出電影《蜘蛛俠》作例，指除了認知「能力愈強，責任愈大」，他笑說已經把「蜘蛛俠」當成偶像，「英雄一定有他辛苦的地方，真的是感同身受，要成為英雄，一定會有所犧牲。」

楊勇緯笑言把「蜘蛛俠」當成偶像。（網上圖片）

楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，他的2022年度賽程初步規劃，完成4月的土耳其大滿貫賽後，便會出外訓練，今年重頭戲會是下半年的烏茲別克世錦賽以及9月的杭州亞運與世錦賽，終極目標都是金牌。

「柔道男神」楊勇緯場外照（按圖放大）：