【歐聯】倒戈高圖爾斯將返史丹福橋　望車路士球迷「網開一面」

皇家馬德里與車路士將於周三（6日）凌晨上演歐聯8強對碰，皇馬門將泰拔高圖爾斯將再次回到史丹福橋球場倒戈。

惟有別去季空空如也的球場，高圖爾斯將首次面對主場球迷的「歡迎」。



泰拔高圖爾斯接受歐聯官方採訪，透露自己對歐聯獎盃的渴望，並希望退役前可以圓夢。去年4強皇馬不敵車路士出局，明日即將有機會一雪前恥，高圖爾斯寄望以勝利以回。

皇馬門將泰拔高圖爾斯將再次回到史丹福橋球場倒戈。（Getty Images）

不過有別去年受制於防疫規條下賽事閉門作賽，明日史丹福橋定必坐滿車路士球迷，於2018年離開藍軍的高圖爾斯也做好心理準備。

他表示：「不期望他們會為我喝采，但仍希望球迷們別噓我吧，我做好了應對一切的準備。」

去年歐聯4強車路士主場2：0擊敗皇馬。（Getty Images）

自2018年轉投皇馬後，明日將是高圖爾斯首次回歸有球迷的史丹福橋，而當年「分手」不算和平，預料車路士球迷明日將對這名門將大開「汽水」迎接。