歐聯8強抽籤結果　衛冕車路士硬撼皇馬　利物浦抽好籤

歐聯8強會出現兩場英、西大戰，衛冕的車路士會大戰西甲班霸皇家馬德里，而曼城就會遇上另一支馬德里球隊馬德里體育會。利物浦就避開其他四大聯賽球隊，抽中對賓菲加。



歐洲足協今日（18日）在瑞士的總部舉行今屆歐聯8強抽籤，曾效曼聯的法國後衛施維達斯擔任嘉賓，抽出4場8強對碰，以及4強的走線。

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施維斯達首場抽出的8強已經充滿「睇頭」，衛冕的車路士，會面對上圈淘汰巴黎聖日耳門的皇馬。現任皇馬主帥安察洛堤將會倒戈藍戰士，他曾經幫車路士贏過英超及足總盃，至於杜慈近一年就幫車路士贏得歐聯、歐超盃及世冠盃。

受班主艾巴莫域治遭制裁及賣盤困擾的車路士，將於8強鬥皇馬。（Getty Images）

皇馬在歐聯16強次回合，靠賓施馬淘汰巴黎聖日耳門。（Getty Images）

至於第二場抽出來的8強相信是一場攻防戰，同樣是英超跟西甲的對決，由曼城對馬體會。馬體會在16強淘汰了曼聯，到8強又遇上曼市球隊。馬體會是自從76/77的歐協盃後，首支於一屆歐洲賽淘汰賽內連對曼聯及曼城的球隊。

曼城將會遇上馬體會。（Getty Images）

雖然西甲及英超各有3支球隊入到歐聯8強，但沒有出現同國內訌的對決。淘汰祖雲達斯的維拉利爾，則會挑戰德甲班霸拜仁慕尼黑。英超的利物浦籤運不俗，將面對8強唯一一支非四大聯賽球隊、來自葡超的賓菲加。在高普帶領下，利物浦6次面對葡萄牙球隊，取得5勝1和的佳績，攻入18球只失2球，當中4場保持清白之身。

歐聯8強抽籤結果。（Twitter）

歐聯8強抽籤結果：

車路士（英超）VS 皇家馬德里（西甲）

曼城（英超）VS 馬德里體育會（西甲）

維拉利爾（西甲）VS 拜仁慕尼黑（德甲）

賓菲加（葡超）VS 利物浦（英超）

今次抽籤還決定了4強的走線，兩場英、西大戰的勝方將於4強交手，車路士及皇家馬德里的勝方，會對曼城及馬德里體育會的勝方。另外，維拉利爾及拜仁慕尼黑的勝方，就將遇上賓菲加及利物浦的勝方。換言之，在英超榜首鬥得難分難解的曼城及利物浦，有機會在歐聯決賽爭冠軍。

歐聯4強抽籤結果：

曼城/馬德里體育會 VS 車路士/皇家馬德里

賓菲加/利物浦 VS 維拉利爾/拜仁慕尼黑

歐聯8強首回合於4月5及6日舉行，而次回合就在同月12及13日。歐聯4強會在4月26及27日舉行，次回合則於5月3及4日。至於歐聯決賽就在5月28日上演冠軍爭霸戰。