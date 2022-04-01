巴塞女子歐聯撼皇馬逾9萬人入場　花費10年由業餘小球隊躍上頂峰

昨日（3月31日）歐聯上演西班牙「國家打吡」大戰，巴塞隆拿在魯營主場5：2大勝皇家馬德里，總比數8：3打入4強——說的是女子歐聯賽事，這場大戰吸引了超過91000名球迷入場觀賽，譜下女子運動的世界紀錄。



這場女子歐聯大戰，衛冕的巴塞隆拿在8強次回合主場出戰死敵皇馬，巴塞球迷十分重視，紛紛提早到場，數千人早早在場外迎接隊巴，歌聲鼓聲和煙花的火光不絕。

巴塞女隊平日常在6000座位的告魯夫球場作賽，但由於球迷反應空前，今仗移師魯營，比賽最終吸引91553名球迷入場——這數字不但超越了去年10月在魯營上演的男子西甲國家打吡戰入場數（86422人），更刷新了女子體育史上的觀賽人數紀錄，舊紀錄為1999年女子世界盃決賽美國對中國的90185人。

91553人入場觀看這場女子歐聯的國家打吡戰，創下世界紀錄。（Getty Images）

兩隊女將的表現也絕對沒有令球迷失望。巴塞隆拿首回合作客皇馬以2：1獲勝，帶着領先優勢回到主場，雖然一度輸十二碼、落後到1：2，但作為歐洲頂級勁旅，巴塞傾力反撲，連轟4球以5：2擊敗死敵，殺入4強，令滿場巴塞球迷歡呼聲不絕。

隊長佩迪拉絲（Alexia Putellas）入球後向球迷鞠躬，賽後再率領眾將繞場一周向球迷揮手致意，她更拿起球迷打氣用的鼓親自擊打，全軍都相當珍惜幾近爆滿的魯營，久久不願離去。

巴塞隊長佩迪拉絲入球後向球迷鞠躬。（Getty Images）

施蘭奴（Melanie Serrano）在2003年、年僅14歲時已加盟巴塞，至今效力這支球隊近20年，她曾隨球隊降班、升班、到過許多質素不佳且沒有觀眾的場地比賽。

不過巴塞近10年實力大有改善，稱霸西班牙女子足壇，近10季奪得6次聯賽冠軍、4次亞軍，去年也首奪女子歐聯冠軍，加上女足近年在西班牙關注度急增，她比賽時面對的觀眾席不再空盪盪，但超過9萬人入場，仍超越了她的想像：「我以為已經很難再有事，能比之前經歷過的更美好，誰料我們竟能到魯營比賽、還有91553名觀眾，這遠遠超越了我一輩子想像過的事。」

施蘭奴（左一）效力巴塞19年，從未想像過能在坐滿觀眾的魯營比賽。（Getty Images）

巴塞女足的91553名觀眾背後，是多年的發展和堅持，巴塞副主席梅斯迪（Jordi Mestre）接受《ARA》訪問時回想，自己在2010年剛加入巴塞時，女足教練團只得3人的「盛況」：「那時候我們主場出賽，作客球迷比主場球迷還多！當時我們只是一支業餘球隊，但其後開始有一些對女足有興趣的人加入董事會，事情就慢慢改變了。」

梅斯迪認為，巴塞女足的轉捩點是2012年首次取得歐聯資格，當時她們在32強0：7大敗予阿仙奴，上了寶貴的一課，「當時我們真的開始成長了，我一直堅持女足也需要專業，不能讓球員一邊趕巴士一邊吃三文治，訓練時間表也要改進……一切都要做得更好。」

主帥約蘭斯（Xavi Llorens）也指出，對阿仙奴的敗仗，令全隊都更渴望成長，「她們想像對手一樣更強」。然後在管理層的支持下，巴塞女隊慢慢改變，由一支只能在晚上訓練的業餘球隊，漸漸成為全職球隊，球員也開始控制飲食及作息，她們獲得的薪金待遇亦漸漸提升，也由一開始只得本地的加泰隆尼亞人效力，到之後吸引到實力強勁的外援加盟，才能躍升成世界級勁旅，吸引球迷入場支持。

加盟巴塞近20年，施蘭奴看着球隊、以至女子足球的蛻變，她在訪問中感概地道：「今天我很開心，不止因為我效力的球隊贏了，更因為這是屬於女子足球的勝利。」

巴塞大勝打入4強，眾將賽後與球迷一起慶祝：