【歐聯】哥迪奧拿笑看曼城硬撼馬體會 「可能派12人落場」
撰文：楊宇翹
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曼城於明晨將在歐聯8強首回合硬撼馬德里體育會，賽前記者會上領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）被問到將以什麼大計應對，他卻幽默地回應。
向來大戰都是哥帥「試陣基地」，就如去年歐聯決賽對車路士突排出無鋒及無防中陣，就算最終無冠而回，這名曼城教頭也直言不後悔。
明晨將惡鬥馬體會，記者賽前不禁問道哥帥，將有什麼奇招應對，哥迪奧拿笑說：「我在歐聯總是想得太多，這絕對是的。這就是我取得好成績的原因——我喜歡不斷思考創造一些愚蠢的戰術。今晚我或有靈感，明天將會有不可思議的戰術，可能派12人落場。」
施蒙尼崇尚穩守突擊，而哥迪奧拿主張控球在腳，被問明晨一戰會否是風格的較量，哥迪奧拿卻拒絕討論。
哥帥表示，問題是愚蠢的辯論：「每個人都試圖贏比賽，如果他們贏了，他們將是正確的，如果我們贏了，我們是正確的；比賽有很多風格，主要基於球員的水準。」
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