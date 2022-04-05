速度滑冰｜高木菜那退役告白　感激天才胞妹存在：她在旁我安心

日本速度滑冰主將高木姊妹，在北京冬奧歷盡喜與悲。激戰過後，姊姊高木菜那宣布結束運動員生涯。

是親人也是敵人，菜那與天才親妹美帆的生涯，一直惹來外界好奇。菜那交代退役原因，同樣與「最親密的對手」有關。



高木菜那在上月中於荷蘭完成世界盃賽季後預告退役，今午（5日）舉行記者會交代理由，與北京冬奧失望而回不無關係，最終選擇離去。

菜那說北京冬奧施展渾身解數，亦做好一切心理準備，「現在偶爾想起那一幕，美帆說團體追逐決賽的經歷，比金牌更重要。縱然不想憶記，但這是滑冰生涯的一部分，會伴隨我走下去。」

高木姊妹的最親敵人關係：

高木菜那正式退役。（IG@nana.takagi）

「原因有二，首先是發現了目標，程度跟滑冰相同，想到未來的人生就非常興奮」，菜那交代退役理由時提到妹妹菜那，「第二是已經完成了心目中的競賽，以高木菜那之名戰鬥，而不是美帆姊姊。所以，我決定了」。

退役之後，菜那希望從不同角度認識和學習體育，向大眾傳達運動的樂趣，言則有機會在電視上看見她的身影。

菜那（右）在記者會前，美帆（左）送上禮物後合照。（IG@nana.takagi）

被問到美帆對她有何意義，菜那答道：「妹妹在旁，總是感到安心，我可以繼續比賽下去，跟世界比拼。過去遇上不少苦事，以及攀不過的高牆，沒有她便沒有今天的高木菜那。由心覺得，妹妹真好。」

菜那（左）與美帆（右）的關係，總是惹人關注。（資料圖片／Getty Images）

美帆在北京冬奧奪得1金3銀，在菜那的記者會完結後不久，亦交代今後去向。她表示完成賽季後身心俱疲，將會休戰，歸期未定。她坦言自己經歷低潮時，有親姊在旁刺激，才可以堅持走下去，「看見姐姐努力，成為自己希望的模樣，作為妹妹深受影響」。

平昌冬奧，兩姊妹在陣中，日本首次奪得女子團體追逐金牌。（資料圖片／Getty Images）

高木菜那在北京冬奧非常失運，先在團體追逐決賽與美帆及隊友佐藤綾乃，領先加拿大到最後彎角。她突然滑倒，即時衛冕失敗。未料幾天後，相同情境在相同位置重現。菜那以衛冕選手身分，在集體出發準決賽領先到最後一圈再次滑倒，就此出局。

菜那未受太大壓迫，卻在最後彎道突然失足跌倒。（資料圖片／美聯社）