北京冬奧｜日本速滑姊姊再陷噩夢　一周二度最後彎角自炒衛冕失敗

日本隊在北京冬奧一再欠運，本屆「黑仔」代表是速度滑冰選手高木菜那。她繼日前女子團體追逐決賽最後彎角跌倒，在集體追逐賽準決賽，再一次發生意外，位置與情景近乎一模一樣，就此衛冕失敗。

第一次發生，是悲劇，再次發生，變成噩夢。



高木姊妹是日本女子速滑代表的主將，二人不論個人與隊際，都成績斐然。但今屆賽事對姐姐菜那，畢生難忘，甚至，難以磨滅。

平昌奧運首設集體出發項目，高木菜那排眾而出奪金。（Getty Images）

菜那在去屆平昌冬奧奪得首次舉辦的集體出發項目金牌，較妹妹高木美帆先奪得個人冬奧金牌。集體出發賽事中，計算分數為先。選手在指定圈數先過終點將獲衝刺分，但由於最先衝線者獲60分，遠超衝刺圈的分數，故此，最先衝線便勝出。選手集體前進，要隨時應付局勢轉變。

高木菜那在集體出發準決賽最後階段領先。（Getty Images）

29歲的高木菜那今午力爭衛冕，出戰準決賽2組，要爭取首8名出線決賽。沿途無分的菜那在尾二圈上前領先，進入最後一圈，眼見可以穩保前列，穩奪決賽權。詎料轉入最後彎角，緊貼內線的菜那，左腿突然滑倒，整個人跌倒而滑出外線，撞向護欄，衛冕夢宣告「即時死亡」。

菜那未受太大壓迫，卻在最後彎道突然失足跌倒。（美聯社）

菜那在賽後訪問稱過程中發揮，未算稱心滿意，畢竟受疫情影響，足足兩個賽季沒有正式比賽。她苦笑着說，在最後階段，雙足不聽使喚，感到無能為力，「說左腳失足跌倒，我覺得說是被冰靴拖着走，更為貼切」。

再次撞上護欄，再次撞碎衛冕夢。（美聯社）

菜那在本周二（15日）團體追逐決賽，偕美帆及隊友佐藤綾乃，原庄組合打衛晚戰。日本由開賽一直領先對手加拿大，豈料進入最後彎角，三人隊列中殿後的菜那同樣突然「自炒」，在最後直路前斷送金牌希望。曾奪冬奧金牌的日本退役速滑選手清水宏保，觀看團體追逐決賽影片後指，菜那跌倒前左腳冰刀觸到凹坑，令整個人向後仰，加上體力已到極限，結果未能補救而翻倒。

高木菜那（後）沒有碰到隊友，自己轉彎時失去平衡。佐藤綾乃（前右）未過終點已舉手表達無奈。（Getty Images）

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