北京冬奧｜日本速滑女團追逐帶到最後直路　殿後隊員失控由金變銀

速度滑冰，相當刺激，未到過終點，甚至過了終點，都未知鹿死誰手。女子團體追逐金牌戰，戰情峰迴路轉。
衛冕的日本隊由頭到尾保持整齊隊形，一直領先，豈料從最後彎角轉入直路時發生意外，讓對手加拿大隊「冷手執個熱煎堆」奪金。
日本隊視女子團體追逐為衝金點，佐藤綾乃、高木菜那及胞妹高木美帆，上屆平昌冬奧以破奧運紀錄成績奪金，又於2020年創出世界紀錄。三人隊伍在滑行時「同步率」極高，隊形完整，動作近乎一致，令人賞心悅目，甚至形容擁有「藝術級美態」。
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三人組今屆繼續成為主力，在半準決賽已打破奧運紀錄，順理成章被外界視為奪金大熱。她們在金牌戰面對加拿大，全程6圈共2400米，甫開始已經領先。根據大會每半圈分段的計時，日本在首11段均領先，在早段較快。加拿大則在後半段愈來愈快。
進入最後一圈，日本仍有約0.4秒優勢，越過最後半個圈的計時點，日本仍領先0.32秒，而且保持穩定速度。日本隊由應屆500米及1500米雙銀牌得主高木美帆領前，最後衝刺發揮水準，便大有機會衛冕。可是，從最後彎角入直路之際，距離終點只剩約100米，守尾的高木菜那在加速時保持平衡失敗，開始外斜。她心知不妙，但欲救無從，終於跌倒，坐着滑出去而撞向護欄。
金牌在最後一刻失諸交臂，佐藤綾乃無奈舉起雙手悲嘆。
而加拿大在最後保持加速，而且穩穩完成，奪得金牌並打破日本隊的奧運紀錄。
高木菜那自知誤了大事，難掩失望與悲痛，重新起來滑過終點後，不禁低頭垂淚，胞妹美帆上前擁抱安慰，仍未能令她平復。以至站上頒獎台領銀牌後，高木菜那仍然露出憂鬱表情。她賽後坦言「知道若不跌倒，成績足以獲勝，因此感到很悔咎」。
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