北京冬奧｜日本速滑高木姊妹的愛和恨　天才妹與內斂姐相親相爭

北京冬奧女子速度滑冰1000米，高木美帆破奧運紀錄，奪得日本今屆第3金。滑走12年終於奪得個人項目金牌，功成必有她在，同是速滑運動員的姊姊高木菜那。

場下親人，場上敵人，速滑姊妹從互鬥中進步，複雜關係難以言明，亦難以割捨。



去年東京奧運，日本出現了柔道阿部一二三與阿部詩，兄妹一同奪金，外界自然想起速滑界的高木姊妹。北京冬奧前，菜那坦言：「親友說我們要『一起去奧運』，但其實有哪一個落選，另一個也想參加奧運。」美帆亦有同感，「姊妹與勁敵，地位相同」。

菜那（左）與美帆（右）的關係，總是惹人關注。（Getty Images）

同是速滑選手，年輕兩歲的高木美帆，先展現才能。她小時練足球，曾參加過日本U-15女足集訓。15歲成為日本速滑代表，參加2010年溫哥華冬奧，創下日本隊史。雖然未有成績，但備受國內期待。

溫哥華冬奧，高木美帆（右一）年僅15歲。日本當屆在團體追逐得銀牌，隊員包括今屆仍在出戰個人賽的小平奈緒（左二）。（twitter）

菜那靠後天努力補足。妹妹走先一步，燃起菜那好勝心，除了想「燒咗佢件日本隊衫」，更想擺脫「美帆她姐」的代號。4年間在國內賽事取得成績，再到參加國際賽事，取得2014年索契冬奧入場券。留在國內打氣的是升上大學的「昔日」超級中學生美帆，「我冇嗰種好想好想去嘅感覺」。

選拔賽名落孫山，天才回到地平，入到大學重整競技人生。2018年平昌冬奧，終於看見高木姊妹一同入選，擔起日本速滑隊衝金希望。她們不負所託，夥拍佐藤綾乃，連同後備的菊池彩花，在團體追逐項目摘金。

平昌冬奧，兩姊妹在陣中，日本首次奪得女子團體追逐金牌。（Getty Images）

至於個人項目，美帆在1500米及1000米分別得銀、銅牌，光芒卻不及菜那。菜那勝出集體出發項目金牌，不僅比妹妹先取得個人金牌，更是日本奧運史上首位一屆兩金的女運動員，又刺激起美帆，一年後打破1500米世界紀錄。

去屆首設集體出發項目，高木菜那排眾而出奪金。（Getty Images）

今屆冬奧，高木美帆個人加團體共戰5項，其中1500米由姊妹聯袂出擊。美帆在500米及1500米均得銀牌後，團體追逐賽以衛冕之師出戰，負責領放。殿後的菜那在決賽衝線前的彎角，冰刀碰到凹洞而失去平衡，領先之下跌走金牌。

高木菜那（後）沒有碰到隊友，自己轉彎時失去平衡。佐藤綾乃（前右）未過終點已舉手表達無奈。（Getty Images）

好勝胞姊難忍悲痛，當場痛哭，美帆只好默默守在旁邊，把胞姊擁在懷中安慰。「沒有什麼可以說，只能夠伴在身旁」，美帆賽後說，「要一人擔起跌倒這個責任，太重了，她實在沒有必要獨自承擔」。

菜那（右）傷心不已，妹妹（中）伴在側。（twitter）

場下是親人，場上是敵人。今屆冬奧初期，有中國媒體問及二人關係，菜那直言「奧運期間不想答」。衛冕失敗，菜那說出心底話：「說是姊妹，其實是同伴。互相信賴，我信賴高木美帆這位選手。」

突破，由銀轉金，高木美帆振臂。（Getty Images）

美帆在1000米賽終於奪得首面個人金牌後，想起賽前胞姊如何跟她紓壓，「她說一屆4銀，都算是創舉啦」。賽後呢？奪金後一天的記者會，美帆說：「回到宿舍，空無一人。之後姐回覆，『辛苦晒，恭喜』，都是平常那樣。」

高木美帆（左）奪金後，跟大前輩小平奈緒（右）相擁道謝。（twitter）

菜那的最後一項，是今午力爭衛冕集體出發項目。妹妹的打氣話，會是什麼？

「疫情下兩季沒有實戰，難以預計情况。就算表現不能令自己滿意也不要緊，最重要安全完成。」

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