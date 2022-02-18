北京冬奧︱荷蘭速滑美女全球關注　奪銀牌鋒芒更勝日本金牌對手

北京冬奧女子速度滑冰1000米賽事，身高只得163cm的日本選手高木美帆，滑出1分13.19秒奧運新紀錄，力壓一眾較她高出半個甚至一個頭的對手，奪得金牌。

不過全球觀眾一齊「錯重點」，一起被奪得亞軍的荷蘭選手莉亞當（Jutta Leerdam）的美貌迷倒。



日本選手高木美帆以新奧運紀錄奪金。（Getty Images）

這個與時間競賽的項目，30位選手分15組、每組2人出賽。看似與對手鬥快，實際上是各自與時間比拼。第3組出場的荷蘭選手迪莊（Antoinette de JONG）滑出相當快的1分14.92秒，選手一度無法超越。

愈後出場的選手，往往實力愈強，之後10組選手均未能快過迪莊的時間，直到另一荷蘭選手莉亞當第11組出場。她一出場即展現較迪莊更快的高速，全程身體動作輕鬆，看來游刃有餘，終做出1分13.83秒，貼近已退役的荷蘭名將摩絲（Jorien ter Mors）在2018冬奧創下的1分13.56秒奧運紀錄。她的速度令人眼前一亮，當她完成賽事脫下護目鏡、放下長長金髮一刻，全世界也靜止了。

當莉亞當脫下護目鏡、放下長長金髮一刻，全世界也靜止了。（Getty Images）

冬季奧運俊男美女特別多是定律，然而莉亞當的美貌，依然再次令人眼光一亮。事實上，她由參加今屆冬奧開始，已因為樣子標緻不斷被各地媒體報道。冬奧絕大多數選手知名度及不上主流大項運動，她是少數例外，Instagram獲得60萬人關注。

莉亞當2017年成為少年組世界冠軍，小妮子當年已經亭亭玉立，今屆冬奧全球觀眾一起看直播，她的支持者數量持續攀升，速度滑冰1000米賽事後，她的IG關注人數已急升至240萬。

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點圖睇：莉亞當冰場英姿

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莉亞當今年1月才在歐洲錦標賽1000米賽事封后，是賽事獎牌熱門之一。2019年她獲男性雜誌FHM選為「年度最美女運動員」，贏得令人哭笑不得的「荷蘭最美臀部」獎項後，大方接受獎項：「我很努力鍛煉身體，因此很榮幸可以獲得這個獎。」

身高1.81米的她，溜冰場外是個模特兒，也是廣告商寵兒，然而她一直將運動放在第一位。小時候，她在父親魯特（Ruud）鼓勵下開始學溜冰，莉亞當的名字Jutta，源自德國花式滑冰傳奇人物祖達梅拿（Jutta Müller），想不到長大後同樣成為冰上寵兒。

點圖睇：可能係今屆冬奧最美選手

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魯特說，女兒當時已在打曲棍球，之後開始學溜冰，「她同時玩兩項運動約1年，我經常在溜冰場接她後，她要在車上換上曲棍球隊服。最終地區滑冰聯會要求她二選一。」莉亞當選擇了速度滑冰，團隊要求一班小妮子寫下目標。眾人在寫「快過40秒」這種實際指標，唯獨莉亞當寫下「我要成為奧運冠軍」。

她充滿爆炸力的身軀，讓她在滑冰場大放光芒，亦得到「炸彈」（Bommetje）這個外號。訓練時她喜歡夥拍男選手，「他們速度較快，可以幫我滑得更快」。莉亞當總是野心勃勃，充滿自信，卻又不會驕傲自滿，僅負日本選手高木美帆失落金牌。她即使失望，也笑着為對方送上祝福和擁抱。她目前只有23歲，是個大學生，相信很大機會繼續出戰下屆冬季奧運，實現少女時代定下的目標。