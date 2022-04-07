體操｜東奧跳馬金牌申在煥缺席亞運 跳馬神童醉酒打人招後遺症
撰文：何偉畧
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東京奧運男子跳馬金牌得主申在煥，去年底酒後鬧事，毆打的士司機而捲入官非。韓國體操協會指，他不會出戰杭州亞運。對於爭取亞運跳馬三連冠的港將石偉雄，可算好消息。
《韓聯社》報道，韓國體操協會昨日公布，隸屬堤川市政府的申在煥仍受驚恐症困擾，需要時間反省，已通知協會他不會參加亞運選拔賽。
申在煥在東京奧運的英姿：
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申在煥去年12月在大田市鬧事，飲酒過後毆打一名的士司機。警方調查後落案控告他，帶上法庭，最終罰款了事。惟申在煥在犯事後承受輿論，備受壓力，更患上驚恐症。
申在煥在韓國被譽為「跳馬神童」，11歲開始練體操，中學時因落地失誤導致椎間盤破裂，需要在脊椎上鑲鋼釘，一度連行走都很困難。但他未有放棄，重新鍛煉。他在去年東京奧運勇奪金牌，成為倫敦奧運男子跳馬金牌梁鶴善之後，韓國歷來第2位體操金牌得主。
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