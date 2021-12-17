韓國奧運冠軍涉醉酒打人　跳馬神童疑患恐慌症致一夜墜落

東京奧運男子跳馬冠軍申在煥，於韓國因涉嫌醉酒後毆打的士司機而接受調查，韓媒稱這個「跳馬神童」疑在奧運後不敵沉重壓力，患上恐慌症。



據韓國傳媒報導，今屆東京奧運男子跳馬金牌得主申在煥，因醉酒後毆打的士司機被補，現正被警方扣查。

報導引述該名的士司機，透露事發經過：「當我問他目的地時，他竟然揮拳、不斷毆打我。」案件發生在周三（15日）凌晨1點，當地警方發言人稱，申在煥被發現時處於醉酒狀態，因此當下批准對方回家，但隨後邀請他協助調查。

申在煥在今屆東京奧運贏得男子跳馬金牌。（Getty Images）

脊椎鑲鋼釘仍堅持 奧運挫偶像奪金

申在煥在韓國被譽為「跳馬神童」，他11歲開始練體操，中學時因落地失誤導致椎間盤破裂，需要在脊椎上鑲鋼釘，一度連行走都很困難，醫生亦曾建議他停練體操。

不過申在煥未有放棄，透過負重訓練等方式復健，終於重回賽場。這名23歲運動員今屆奧運以高難度的動作拿下14.783高分，擊敗昔日偶像兼前輩梁鶴善勇奪跳馬金牌，成為繼對方之後，韓國體操歷史上第二位奧運金牌得主，被外界視為接班人。

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受傷致狀態下滑 隊內選拔下馬

韓媒消息指，申在煥在奪金後疑承受不了外界壓力，患上了恐慌障礙症，不安症狀愈發嚴重。

他最近也受腰部傷患影響，狀態下滑，缺席了早前於日本舉行的世錦賽；而在今月舉行的隊內選拔賽中，他更只參加了一項賽事就棄權，以接近0分的分數落選國家隊。傳媒推論申在煥因此心情不佳、借酒澆愁，後續發生今次事件。

韓國體操協會則表示，申在煥會待調查結果出爐後向國民道歉。（Getty Images）

韓國體操協會則表示，待調查結果出爐，申在煥會親自向韓國人民道歉。雖然申在煥勵志形象一夜毀滅，生涯留下污點，令人唏噓。但據指，韓國明年會再就亞運會進行獨立選拔賽，且看這位跳馬神童能否重新振作，谷底反彈。