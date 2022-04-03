體操世界盃｜石偉雄巴庫站獲第6名　受新冠肺炎影響需轉動作

香港「跳馬王子」石偉雄今日（3日）出戰體操世界盃巴庫站，轉用舊動作下獲第6名。早前感染新冠肺炎的他分享了之後的計劃。



香港體操代表隊由2月尾開始，連續出戰今季4站世界盃，包括德國科特布斯站、卡塔爾多哈站、埃及開羅站及阿塞拜疆巴庫站。

石偉雄在多哈站時確診新冠肺炎，因而退賽，到開羅站時因狀態不足，考慮到安全問題而沒有參賽，到今周的巴庫站終於復出。

石偉雄受新冠肺炎影響，錯過早前的體操世界盃多哈站和開羅站。（資料圖片／高詩琦攝）

「去到這一站才好返少少，但這一站我跳不到李世光，因為新冠的影響好大。」石偉雄苦練多時的兩種李世光跳，是難度分最高6.0的動作，惟今次受新冠肺炎後續影響未能展現。

「石仔」在巴庫站打入決賽，今日兩跳分別是前手前空翻兩周（難度分5.2）和笠松轉體630（難度分4.8），各獲14.166分及13.9分，最終平均分14.033，名列第6。石偉雄賽後受訪時道：「今次表現尚可，跳了兩個較簡單的動作，都是多年前用的動作來的。」他透露，到9月的亞運會將會跳回李世光，「現在離亞運尚有一段時間，會盡快恢復狀態。」

石偉雄將會繼續完善在奧運時選用的李世光跳，再戰亞運。（資料圖片／高詩琦攝）

完成世界盃後，石偉雄稱將會轉到波蘭集訓，準備6月在多哈舉行的亞洲錦標賽和9月亞運會。

至於10月底在英國利物浦舉行的世界錦標賽，石偉雄稱在今季世界盃獲得的積分，應足夠取得資格，但最終能否參賽仍有待賽會公布。