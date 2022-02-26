體操｜石偉雄傷癒再展「李世光跳」闖決賽　明爭虎年首面獎牌

香港「跳馬王子」石偉雄出戰體操世界盃德國站，於資格賽首跳即施展難度極高的「李世光跳」，最終總平均分名列第3，晉身明日（27日）上演的決賽。



體操世界盃德國站自周四（24日）起於科特布斯展開，石偉雄與隊友吳家祺，以及女將黃曉盈出戰今日的資格賽。

30歲的石偉雄在東京奧運跳馬資格賽時受傷，經過恢復及訓練後，去年10月出戰日本舉行的世錦賽上，沒有使出難度評分都達最高6分的「李世光跳」，他當時指寓賽於操，視世錦賽為恢復訓練。

連同德國站，石偉雄將出戰4站世界盃賽事。（資料圖片／高詩琦攝）

今站是香港體操隊今年的首個賽事，石偉雄在資格賽首跳使出難度達6分的「李世光跳」，亦是他自東京奧運受傷後，首次於比賽中再用上該大技應戰。

雖然着地時不穩踏後一步，惟在動作執行上取得8.866分，扣除0.1罰分後，取得總分14.766分。第二跳，他以難度5.6分動作上陣，獲得14.333分。

石偉雄順利躋身世界盃德國站決賽，力爭今年第一牌。（資料圖片／美聯社）

石偉雄最終在27名選手中，以兩跳平均14.549分名列第3，順利躋身明日（27日）上演的決賽，力爭今年第一面獎牌。隊友吳家祺則在兩跳平均獲13.583之下，位列第17未能出線。

女將黃曉盈則在平衡木資格賽亮相，所選動作難度為4.6分，動作執行上取得6.633，總分以11.233分於22名選手中名列第15，無緣決賽。