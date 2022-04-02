體操｜石偉雄相隔兩站世界盃復出 未施李世光跳仍闖決賽爭金
撰文：葉詩敏
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「跳馬王子」石偉雄2月末出戰世界盃德國站跳馬決賽前確診退賽，昨日（1日）相隔兩站再戰最後巴庫站，他以總成績排第8位，繼首站德國站後再闖決賽，將在明日（3日）力爭獎牌。
一連4站的體操世界盃，於本周末在阿塞拜彊首都巴庫進行最後一站賽事，「跳馬王子」石偉雄昨日（1日）於男子跳馬預賽亮相，相隔兩站後未有再施展絕招「李世光跳」，改以兩套難度分5.2及4.8的動作上陣，分別取得9.166及9.100執行分，以總成績14.133分排第8名，晉身周日的決賽。
另一港將吳家祺於跳馬預賽，則以兩套難度分5.2及5.6的動作，分別取得9.000及7.733執行分，總成績13.766分排第15位，無緣決賽。
而剛在卡塔爾站取得平衡木銅牌的34歲「大師姐」黃曉盈，剛於今站預賽以難度分4.5的動作上陣，取得執行分6.500，惟被扣0.3分下總分得10.700分，於34名選手中以第26名完成賽事。
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