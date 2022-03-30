棒球｜新庄剛志上任後4連敗　開幕戰飛天登場威過球員成熱話

日職棒球北海道日本火腿新任監督新庄剛志，周二（29日）在主場札幌巨蛋的開幕戰豪華出場，他騎着時速最快可達100公里的懸浮電單車出場，飛越球場比球員更「搶Fo」，一貫浮誇作風。



自稱「Big Boss」的新庄剛志，自今季成為火腿教練以來，就不停在傳媒面前搞噱頭，不只頻頻在日本電視節目曝光，言行舉止更引人注目，曾說「今年不會以優勝為目標」、「整個球季都是試驗」、「開季到福岡三賽都是去玩」等言論，也引起爭議。

新庄剛志球員時代曾效力阪神虎，曾在美職棒大聯盟打球3年。（Getty Images）

新庄剛志今季成為日本火腿新教頭，上周開季前3場作客福岡慘錄3連敗，他不但是隊史首位開季前3連敗的新監督，也是今季日職棒唯一未響勝鼓的新任監督。

球隊周二回到主場札幌巨蛋對西武獅隊進行開幕三連戰，新庄未受輸球影響，反而高調登場。

新庄剛志史無前例駕着懸浮電單車凌空登場。（球會官方Twitter）

球隊把外野螢幕打造成飛船意象，球員從距離地面約6米高台上，搭乘升降機下來再跑進場中，不過球員未及新庄剛志矚目，在日職棒官方教練名單登錄姓名由新庄剛志改成「BIG BOSS」的他，果然又有驚人之舉，史無前例駕着配合飛船主題的懸浮電單車凌空登場，讓火腿再成為焦點。

火腿的開幕戰入場券以飛船為主題，印成「登船證」的門票。（球會官方Twitter）

新庄剛志更脫掉飛行頭盔，再從電單車上走下來，把身上紅色飛行外套脫掉後帥氣地丟到一邊。他在台上對觀眾說：「這不是這裏（日職）的水準，這是世界第一的開幕。」

他霸氣續說，「這是札幌巨蛋的開幕戰，我們一定會在札幌打造一支讓全國人民都能笑逐顏開的球隊，我懷着把職業棒球打造成精彩體育運動的願望，在此宣布2020年火腿隊開幕賽開打。」新庄致辭時把2022年球季說成2020年，被日媒笑是「令人痛心的失誤」。

本身畏高的他更笑言，願為球隊作出犧牲，也為球迷帶來更多笑點。

新庄剛志霸氣登場，卻在致辭時把2022年球季說成2020年。（球會官方Twitter）

新庄剛志駕駛的懸浮電單車，是東京新創企業「A.L.I. Technologies」去年研發的最新科技產品，可以像無人機一樣在空中飛行，去年底第一批限量生產200輛，售價7700萬日圓（約500萬港元）；連同他下午駕着價值3000萬日圓（約200萬港元）的超級跑車到球場，「BIG BOSS」在主場開幕戰行頭就逾1億日圓（約700萬港元）。

不過開幕戰最終焦點只剩「Big Boss」，火腿球員並沒有帶來令人驚喜的表現，最後以0：4遭對手「零封」，苦吞開季4連敗。