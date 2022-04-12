歐聯｜安察洛堤向皇馬表明心迹　一句話令愛華頓變第二最愛

「拖肥迷」從上季至今的經歷，如坐地獄快車，關鍵不離名帥安察洛堤。

上季上任時帶來美好願景，豈料今季開始前突然轉投西甲班霸皇家馬德里，向西甲、歐聯雙冠進發。「肥安」在今晚歐聯八強次回合前，向皇馬表忠，短短幾句如向愛華頓再插一刀。



安察洛堤季前突然宣布「上馬」，大半季過去已助皇馬在西甲榜首，領先主要對手巴塞隆拿12分。今晚主場上演的歐聯，亦領先衛冕的車路士3:1，形勢不錯。他在賽前記者會坦言全賴老爾彌堅的前鋒賓施馬：「我不會否認，我很高興要倚靠賓施馬。」

賓施馬今季在不同賽事，合共射入37球。（Getty Images）

他在記者會坦言遇上如此一班球員，深知自己的處境與狀况，藉此再度感謝皇家馬德里邀請，令他不能拒絕。「皇馬的邀請，我無法拒絕。我在愛華頓很好，如果是其他球隊邀請，我一定留隊。如果皇馬完季時成績良好，我想我也會像現在一樣喜悅」，安察洛堤說。

安察洛堤說皇馬讓他無法拒絕。（Getty Images）

回到上季，安察洛堤突然宣布執教英超愛華頓，令外界驚愕。他簽約4年半，目標放眼歐聯，看似計劃周詳。其多年執教聲譽與戰績，不少球星慕名轉投「拖肥」，包括世界盃金靴獎得主哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）。

這兩人上季為愛華頓，以及英超帶來新氣象。（Getty Images）

愛華頓高開低走，排第10完季，但安察洛堤在今季開始前突然離隊，球隊改由利物浦前主帥賓尼迪斯執教，一切急轉直下。洛迪古斯未再出場，更黯然離隊，而球隊上半季相當低沉，跌入護級漩渦。本年2月改由林柏特領軍，至今仍然未見起色。