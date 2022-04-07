歐聯｜高圖爾斯回歸史丹福橋獲熱情「招待」　文迪慘遇門將剋星

一場歐聯8強，兩個關於門將的故事。

效力皇家馬德里的高圖爾斯回歸史丹福橋球場，車路士球迷「熱情」招待下，這名比利時鋼門以表現回應昔日球迷；如今把守車路士最後一關的艾度亞文迪，卻遇上「門將剋星」，出醜收場。



皇家馬德里鋼門高圖爾斯（Thibaut Courtois）首度回歸坐無虛席的史丹福橋球場，早已預料車路士球迷的「熱情」招待，這名比利時門將坦言希望「車迷」們網開一面：「望球迷們別噓我吧，但我做好了應對一切的準備。」

呼籲還呼籲，車路士球迷「啋你都傻」，照樣唱出侮辱高圖爾斯的歌曲，當他控球時亦有噓聲，更有球迷高呼：「你隻歐聯獎盃呢？」

倒戈高圖爾斯將返史丹福橋 望車路士球迷「網開一面」

高圖爾斯回歸史丹福橋球場，面對噓聲，發揮如常。（Getty Images）

你有你唱，我有我救，面對噓聲，高圖爾斯如常發揮，更以一球巧絕撲救回敬球迷。車路士隊長艾斯派古達禁區外勁射，皮球直飛死角，高圖爾斯飛身一撲，托走皮球。

食得鹹魚抵得渴，球場事球場了，高圖爾斯賽後坦言理解這一切，「其實場外的球迷較友善，但這就是足球的魔力，亦是不幸的一部分。我會記住在史丹福橋開心的日子，今天發生的事我不會放在心上。」

賓施馬再發威領軍作客挫車路士 安察洛堤盛讚：他就像紅酒

高圖爾斯勇救艾斯派古達的勁射，以表現回敬車路士球迷。（皇馬Twitter截圖）

車路士把守最後一關的艾度亞文迪，一向以穩健見稱，今仗面對賓施馬卻「派膠」收場。換邊初段，文迪棄關出迎處理回傳，本身希望橫傳予隊友，卻「撻Q」變醫院波，賓施馬趁機搶去皮球，再送入空門。

賓施馬逼搶下令艾度亞文迪犯錯，攻入今場第3球。（Getty Images）

原來賓施馬是「門將剋星」，這名法國尖刀過往曾經令拜仁慕尼黑的烏列治﹑利物浦的卡利奧斯及PSG的當拿隆馬獻醜失守，如今「腳下亡魂」再添一人。

PSG的當拿隆馬亦曾被賓施馬壓迫至犯錯。（資料圖片／Getty Images）

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