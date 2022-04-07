歐聯｜賓施馬再發威領軍作客挫車路士　安察洛堤盛讚：他就像紅酒

歐聯首回合8強，車路士在史丹福橋主場鬥皇家馬德里，卻遇上賓施馬大顯神威，連中三元，近乎以一己之力擊敗車路士。賓施馬歐聯淘汰賽連續兩場大演帽子戲法，表現獲主帥及隊友盛讚。



皇家馬德里神鋒賓施馬，上回合在17分鐘內連中三元，領球隊反勝巴黎聖日耳門晉級。這名法國射手在8強繼續勇態，先後接應雲尼斯奧斯及莫迪歷的傳中，3分鐘內兩度頭槌建功，加上換邊初段逼搶致車路士門將艾度亞文迪失誤，46分鐘完成帽子戲法，助皇馬以3：1作客擊敗車路士。

賓施馬再做救世主 17分鐘連中三元領皇馬逆轉PSG晉級

賓施馬逼搶下令艾度亞文迪犯錯，攻入今場第3球。（Getty Images）

賓施馬再度「戴帽」，成為今仗最佳球員當之無愧，這名法國尖刀直言是美妙的一夜，3個入球亦對球隊非常重要。即使作客報捷，但他亦不敢放鬆，回到主場也要為了球迷奮戰，希望次回合再度擊敗車路士晉級。

賓施馬今季各大賽事上陣36場，轟入37球，34歲的他效率依然。值得一提的是，當年C朗效力皇馬時，個人入球量佔球隊的32.7%；當C朗拿度離開皇馬後，皇馬累積386個入球，賓施馬攻入其中124球，亦佔當中32.1%，影響力不謂不相伯仲。

賓施馬再度發威，個人連中三元領皇馬擊敗車路士。（Getty Images）

賓施馬又一次挺身而出，主帥安察洛堤盛讚愛將，但原來他今仗差點無法披甲，「賓施馬在不停進步，就像紅酒一樣愈來愈醇，他愈來愈有領導能力，在球隊中的地位舉足輕重。賓施馬除了實質的入球外，他的走動也為對手帶來不少麻煩，但他在開賽前卻找不到球員證，幸好他趕及找到，才可如常披甲。」

倒戈史丹福橋的高圖爾斯，同樣盛讚賓施馬的表現，「賓施馬是世界上最好的前鋒，他在今仗證明自己的水平異於常人。」

賓施馬領皇馬報捷，今場最佳球員殊榮實至名歸。（Getty Images）

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英超第32輪直播賽程（01美術製圖）

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