歐聯｜安察洛堤及時轉陰健康督師 慘遭自己友暗算添痛腳
撰文：趙子晉
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早前感染新冠肺炎的皇馬主帥安察洛堤，趕及鬥車路士前康復，今仗如常領軍，他賽後坦言身體沒有大礙。不過，在今仗卻慘遭自己友暗算，身旁的第四旁證也不禁照顧「肥安」。
皇家馬德里領隊安察洛堤（Carlo Ancelotti）早前感染新冠肺炎，趕及在今仗作客車路士的歐聯8強首回合中前，病毒測試陰性，符合帶隊資格，隨隊赴英格蘭，結果球隊不負眾望，由賓施馬連中三元，以3：1力克車路士，晉級4強在望。
安察洛堤賽後被問及身體狀況時，向外界報平安，「大家有心，我沒有大礙，其實沒有症狀，不幸的是被迫離開球隊一星期，但根據今場的結果，我又是個幸運的人。」
「肥安」從肺炎中康復，健健康康領軍，但天有不測之風雲，想不到比賽途中竟然遇襲，「兇手」更是自己友。皇馬的費達歷高華維迪與艾斯派古達在邊線附近爭頂，皮球直飛出界，華維迪失平衡撞向安察洛堤。
「肥安」硬接一招隨即按住「痛腳」，彎低身良久，連第四旁證也扶着他，生怕他有事。球賽如常進行，華維迪未有為意主帥的狀況，「逃之夭夭」。
Federico Valverde with a clothesline from hell to Ancelotti pic.twitter.com/NTnAzpp5WF— Rey (@ReyLaMadrid) April 6, 2022
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