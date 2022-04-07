歐聯︱盧卡古近門失黃金機會　後備上陣零中龍杜慈都爆了

車路士於歐聯8強首回合落敗，貴價前鋒盧卡古後備上陣後再失機，未能為球隊追近比數，次回合相當難踢。



歐聯8強首回合，車路士主場1：3不敵皇家馬德里，客隊「9號仔」中鋒賓施馬大演帽子戲法，近乎以一己之力擊敗車路士，成為焦點。

盧卡古對皇馬時後備上陣，沒有太大建樹。（Getty Images）

另一邊廂的「9號仔」，盧卡古完全被比下去，狀態一沉不起。這位比利時前鋒今仗繼續無正選，63分鐘後備入替後，也沒有太大建樹，戰至69分鐘更浪費黃金機會。

當時艾斯派古達左路傳中，皮球省中人彈高、巧妙笠過皇馬守衛，並剛好落在盧卡古頭頂，他在無人看管下於小禁區邊迎頂，卻竟然連框也不中，皮球在柱邊彈地出界。

歐聯車路士對皇馬精華，盧卡古失機片段於6分35秒開始：

統計顯示，盧卡古今仗上陣約30分鐘，但只有4次觸球機會，存在感非常低；他亦僅射門2次，但全部未能命中目標，令車路士球迷十分失望。

盧卡古又失機，令球迷及教練杜慈十分失望。（Getty Images）

藍軍領隊杜慈賽後表示，盧卡古失機對球隊影響深遠，「今屆沒有作客入球優惠，所以若我們能只輸1球或扳平，我們的氣勢會更好。我們製造了很多空間及機會，其實是可以追平的，但個別球員今日的臨場決定，跟他們的正常水平有很大差距。」

杜慈直言有球員臨場決定差，未能發揮出正常水平。（Getty Images）

值得一提，皇馬守門員高圖爾斯也評論了國家隊隊友盧卡古，內容火上澆油，似乎嫌舊東家的擁躉恨自己不夠。

「他真的是一名偉大的前鋒；是位能力出眾、經常進球的球員。我看到他近來比賽時間這麼少，總是很遲才出場，讓我很奇怪。我知道車路士其他前鋒同樣十分出色，所以這一切並不容易。」