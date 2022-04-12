欖球｜十五人港隊退出亞錦賽　欖總發聲明詳解：球員安全風險增加

近日籃球港隊退出亞洲盃外圍賽事宜鬧得熱烘烘，今日就再有港隊宣布退出賽事。

香港欖球總會發聲明表示， 鑑於避免因倉猝備戰而令球員受傷，忍痛決定讓香港男子十五人欖球代表隊退出亞錦賽。



有別籃總，欖球總會聲明詳細說明，因運動處所和社交距離措拖需維持至4月21日，球隊故此未能訓練。然而亞錦賽將在5月韓國舉行，欖總認為缺乏備戰下參賽，只增加球員的安全風險。

香港欖球總會發聲明表示，忍痛決定讓香港男子十五人欖球代表退出亞錦賽。（欖球總會）

欖總聲明內表示：「如球隊因倉猝備戰而令球員受傷或威脅到球員的安全，欖總認為絕不可接受，因此最終決定退賽。」事實今次退賽是沉痛決定，皆因港隊原為衛冕身份出戰，爭逐衛冕，然而此賽事同樣為「十五人欖球世界盃 2023」外圍賽，因此港隊同樣失去進軍世界盃的機會。

港隊原為衛冕身份出戰爭逐蟬聯。（欖球總會）

不過欖總強調，退賽對於精英欖球員、教練、工作人員和支持者都是非常令人失望的結果，但欖總絕不會以球員的福祉作賭注。