體育熱話｜欖球員遭遇罕見恐怖意外　角球旗插入兩吋掛在大腿上

英國一場在上周六（2日）舉行的業餘欖球比賽，發生了一件罕見的意外，有球員的大腿被角球旗插中送院。



沙特禾夫流浪（Saddleworth Rangers）對恩斯路斯橋（Ince Rose Bridge）的比賽中，流浪半場落後6：20。在下半場，流浪的翼鋒查理米斯（Charlie Mills）達陣，為球隊追近至10：20，但當他跑回去時發現震撼一幕，右腿上竟然插住一枝角球旗。

查理米斯右腳插住旗桿，等待救護車。（網上圖片）

18歲的查理米斯憶述事發經過，他說：「我將欖球放下，然後不知是對方的翼鋒還是後衛憤怒地踢旗桿，其實沒有什麼大不了的。我繼續跑步，以為自己拉傷了肌肉之類，但當我去到場邊時一看，竟然見到一枝6尺長的旗桿掛在我的腿上！」

旗桿插在查理米斯右大腿後的位置，離膝部不遠。比賽暫停，雙方都關心查理米斯的傷勢。他說：「大概15分鐘，救護車來到，人們都照顧住我，還有我們的物理治療師也在。大家都叫我冷靜，可能都怕我哭得像小女孩，但我並沒有。」救護人員將旗桿鋸短，方便將他送院。在醫院，醫生為他拔出旗桿，他留醫兩晚後出院。

旗桿的尖端插入了查理米斯大腿約兩吋，他說：「當醫生拔出來的時候，已經是晚上8時多，你可以見到它是多麼尖銳，插得有多深！」他拿住這根插傷了他的旗桿拍照。

儘管場面有點驚嚇，但查理米斯表示沒有想像中痛楚，傷勢也不是太嚴重，他說：「只是肌肉撕裂，很幸運地沒有插中動脈或者韌帶。最有趣的是，一直沒有流血的。」他多謝大家在網上的留言打氣，「希望我可以在季尾前復出，要視乎傷口需要多少時間痊癒。」