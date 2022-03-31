欖球｜港男女隊備戰亞運 將赴歐洲參與國際賽 自去年11月首次
撰文：楊宇翹
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杭州亞運9月開幕，香港代表隊各支隊伍亦進入備戰最後直路。
香港男子及女子7人欖球代表隊就將於5月、6月出國集訓，為亞運作最後部署。
受防疫政策影響，本地賽事連番取消及延期，因此為讓港隊備戰9月杭州亞運，香港欖球總會決定把7人欖球男、女子隊安排到英國及葡萄牙集訓。
力求衛冕亞運的讓男子隊，同時為亞運及世界盃準備，而女子隊則在8月參與南美舉行的「挑戰者系列賽」。
香港欖球總會表示，男、女子隊將在海外集訓兩個月，英國之行還能讓兩支港隊參與當地的「英國超級七人欖球系列賽」（UK Super Sevens Series）。其後在葡萄牙他們亦將參與國際七人欖球熱身賽。值得一提，這是自2021年11月來，港隊首次參加的國際比賽。
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