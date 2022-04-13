歐聯｜維拉利爾爆冷晉級　主將「鞭屍」：拜仁又話首回合搞掂我哋

維拉利爾在歐聯8強爆冷淘汰拜仁慕尼黑，賽後中場柏利祖大有一吐烏氣之感，因為他認為拜仁教練拿高士文在抽籤後的言論不尊重維拉利爾，如今嘲諷對方「當你向天吐痰，最終都會落在自己頭上」。



維拉利爾在首回合主場贏拜仁1：0，次回合拜仁在52分鐘由羅拔利雲度夫斯基建功，總比數追平1：1，如果維持紀錄到完場，兩隊就要踢加時，但維拉利爾的卓禾斯在88分鐘把握機會，攻入致勝一球，「黃潛」兩回合計以2：1淘汰拜仁。

維拉利爾中場柏利祖。（Getty Images）

賽果塵埃落定，維拉利爾晉級，32歲中場柏利祖沒有忘記拿高士文之前的一番話。柏利祖說：「當抽籤出爐後，（拜仁）抽到維拉利爾，拜仁的教練，我不知道是誰人，我覺得他不尊重我們，也不尊重足球，因為他表示想在首回合就鎖定勝局。當你向天吐痰，最終都會落在自己頭上。」

「無論在足球，還是人生，所有情況都適用。確實，他們是拜仁，我們是維拉利爾。他們是大熱門，但你都要在球場上證明出來。我們在更衣室中都有談論，這對球會及我們球員都有點不尊重。經過這兩回合比賽後，我們已經比拜仁更強大。」

另外，今場賽前，拜仁在Twitter上叫球迷估比數，引述有人估拜仁大勝9：3，並留言：「可能會是這樣。」維拉利爾引用拜仁的留言，並反擊：「你肯定嗎？」結果，維拉利爾在球場上再作出實際的回擊，踢了拜仁出局。