歐聯｜曼城足總盃鬥利物浦前兩大將受傷　哥帥：陷入了大麻煩

曼城在歐聯8強次回合作客馬德里體育會，雖兩回合總比數1：0獲勝打入4強，惟陣中兩名主將奇雲迪布尼和基爾獲加都因傷退下火線，主帥哥迪奧拿直言「有麻煩」。



今晨（14日）的歐聯8強次回合，曼城與馬體會雖然踢成0：0，但比賽期間火藥味極重，馬體會最終10人應戰，賽後雙方更在球員通道衝突。曼城最終仍憑首回合一個入球，以總比數1：0晉級，但主帥哥迪奧拿相當憂心，皆因奇雲迪布尼和基爾獲加均因傷被換出。

奇雲迪布尼首先因傷退下火線。（Getty Images）

其中迪布尼在65分鐘被換出後，需冰敷右腿；基爾獲加情況似乎比較嚴重，他在一次解圍後扭傷左腳腳腕，雖然他曾嘗試繼續作賽，最終仍坐倒在地，在73分鐘由尼敦艾基入替。然而，曼城本周六晚將要到溫布萊球場出戰英格蘭足總盃4強，與利物浦爭入決賽，迪布尼和獲加在剛過去周日聯賽賽和紅軍時都扮演重要角色，倘缺陣將是一大打擊。

基爾獲加解圍時扭傷左足踝，未知傷勢如何。（Getty Images）

另邊廂，利物浦在今晨另一場歐聯8強次回合主場鬥賓菲加，挾着首回合3：1領先的優勢作大幅輪換，相比作客曼城的聯賽，只保留了門將艾利臣比加、中堅祖爾馬迪普、中場佐敦軒達臣和前鋒迪奧高祖達4名正選，最終3：3賽和對手下總比數6：4晉級4強，周六鬥曼城兵力上似乎稍為佔優。

哥帥直言情況水深火熱：「我們陷入了大麻煩，不要忘記我們三天前才比賽完，然後長途跋涉到馬德里，現在有很多傷兵了，未來幾周會發生什麼事還是未知之數。」

曼城主帥哥迪奧拿直言情況不樂觀。（Getty Images）

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