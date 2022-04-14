歐聯｜菲爾科頓變攻擊目標 紮頭踢足全場更露勝利者笑容
撰文：趙子晉
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曼城作客馬德里體育會的歐聯8強次回合，兩軍火藥味十足，菲爾科頓更成為狙擊對象，縱然這名英格蘭新星紮住頭部，依然踢足全場。馬體會主帥施蒙尼末段向球證猛烈投訴時，科頓在附近露出謎之笑容，證明了誰是今仗的贏家。
曼城在歐聯8強次回合作客馬德里，與馬體會合演一場火藥味超濃的球賽，結果兩軍全場互無紀錄，「藍月亮」順利晉級4強。
馬體會將惹火的風格發揮極致，曼城新星菲爾科頓（Phil Foden）更成為目標，先在上半場與菲臘比爭頂時，被凌空撞跌觸傷頭部，幸好軍醫紮住頭部下仍能作賽。科頓末段與菲臘比再度交手，避過對手飛鏟後，菲臘比再以「掃堂腿」踢中科頓，這名曼城新星隨即倒地，更變成「滾地葫蘆」，曾效力曼城的史堤芬沙域（Stefan Savic）「睇唔過眼」，上前一手拉起科頓，其後爆發兩軍的混亂場面。
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菲爾科頓接連當災，當他被沙域強行拉起時，辛真高第一時間上前為隊友出頭，試圖為科頓解圍。科頓今仗多災多難，依然可以踢足全場，更在末段露出勝利者的笑容。當馬體會主帥施蒙尼在場邊激烈投訴時，科頓正好在附近，對着看台笑了一笑，像是諷刺身旁的施蒙尼：「佢都唔知拗乜？」
April 13, 2022
馬體會未能繼2016/17球季後再闖歐聯4強，施蒙尼失望難免，直言為了勝局，過程根本不重要，可惜今次同樣出局。被問及兩軍在末段及賽後的激烈衝突，施蒙尼以相同答案回應，「菲臘比犯規時，我在場邊看不清楚；賽後我也與球員們向球迷道謝，我也不清楚球員通道發生什麼事。」
馬體會的「打仔格」發揮得淋漓盡致，但曼城領隊哥迪奧拿「級已晉，理得你」，賽後未有評價對手，表示馬體會的風格就是如此硬淨，沒有事情比晉級更重要。
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