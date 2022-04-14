歐聯｜8強大戰火藥味超濃　馬體會惡人瘋狂狙擊舊東家

挾一球領先的曼城，次回合作客再鬥馬德里體育會，兩軍全場互無紀錄，結果「藍月亮」殺入4強。

縱然今仗互交白卷，但戰情同樣激烈，火藥味極濃烈，其中曾效力曼城的史堤芬沙域成為主角，先後與多名曼城球員發生爭執。



歐聯8強，曼城硬撼馬德里體育會爭出線，「藍月亮」首回合在主場幾經辛苦下，憑迪布尼一箭定江山，次回合作客馬德里。曼城隊長根度簡上半場接應菲爾科頓橫傳近射中柱彈出，已經是今仗兩軍最具威脅的攻門鏡頭，結果兩軍全場互交白卷，曼城兩回合以一球力克馬體會晉級，將與皇家馬德里爭奪決賽席位。

馬體會全軍死守考起曼城 哥迪奧拿靠換人一劍封喉

曼城與馬體會次回合互交白卷，結果曼城笑到最後。（Getty Images）

比數以外，兩軍的埋身肉搏更加精彩，馬體會回歸主場，將一貫的「打仔格」發揮得淋漓盡致，以勇捍風格招呼曼城眾將。菲爾科頓上半場與菲臘比一次爭頂，這名馬體會球員連消帶打，頂走皮球再凌空撞跌科頓，後者隨即接受軍醫治理，餘下時間也包頭出戰。

馬體會瘋狂挑釁基利亞殊 哥迪奧拿「出手」保護球員︱有片

科頓與菲臘比時硬接一招，其後紮住頭部作賽。（Getty Images）

曾經短暫效力曼城的史堤芬沙域（Stefan Savic），面對舊東家份外眼紅，多次有意無意挑釁曼城球員。早前包紮頭部的科頓再度當災，沙域在邊線輕輕一推，科頓衝向廣告板，二人其後隨即口角。

沙域與科頓今仗多次短兵相接。（Getty Images）

隨時間愈來愈少，馬體會球員更加心急，科頓末段再做受害者，再度被菲臘比侵犯，科頓跳起避開後，菲臘比再加一腳「掃堂腿」，科頓隨即倒地更連滾數圈，狀甚痛楚。

「馬體會惡人」沙域認為科頓「詐死」拖延時間，試圖一手拉起對方，立即引爆兩軍衝突，沙域在混亂中再扯基亞利殊的頭髮，並頭槌撞向史達寧。球證為了平息紛爭，先向菲臘比出示第二面黃牌，沙域也只領黃。

+ 3

Another look at the skirmish that broke out in the closing stages between Atletico Madrid and Man City.



Did Felipe deserve a second yellow card for his challenge on Phil Foden?



🎥 @LiveScoreIEpic.twitter.com/zzzqNGjbsi — The Athletic (@TheAthletic) April 13, 2022

完場哨子聲響起後，火藥味未有退減，兩軍在球員通道再度爆發衝突，在場的工作人員立即隔開兩軍球員。

Atletico and Manchester City players clash in the tunnel 😂🤣 these lot are sore losers man pic.twitter.com/CGWGlEcJBf — 17 🇿🇦 (@magicalKDB17) April 13, 2022

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