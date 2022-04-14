歐聯｜利物浦主場遭賓菲加迫和照晉級 高普警告鬥維拉利爾忌輕敵
撰文：趙子晉
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歐聯8強次回合，兩球領先的利物浦返回晏菲路出戰，沙拿及沙迪奧文尼兩大主力先列後備，結果被賓菲加迫和3：3，紅軍以總比數6：4擊敗對手晉級4強。利物浦將與淘汰拜仁慕尼黑的維拉利爾碰頭，主帥高普警告麾下不可輕敵。
利物浦在歐聯8強首回合，作客以3：1擊敗賓菲加，半隻腳踏入4強，次回合返回晏菲路，在周末足總盃再鬥曼城的後顧下，主帥高普收起沙拿﹑沙迪奧文尼﹑雲迪積克等主力。
利物浦憑一次角球攻勢先開紀錄，森美卡斯開出角球，干拿迪力壓對手守衛頭槌建功。賓菲加未有放棄，拉莫斯（Goncalo Ramos）32分鐘追成平手。換邊後，紅軍由法明奴10分鐘內梅開二度，將總比數拉開至6：2。縱然晉級機會渺茫，賓菲加依然奮戰，耶梅卓克（Roman Yaremchuk）及紐尼斯（Darwin Nunez）各建一功，最終逼和3：3，利物浦合計以6：4晉級4強。
利物浦有足總盃的後顧，高普今場特意作出7個調動，其中防線4人更是改頭換面，由麥迪比及干拿迪扼守中路，森美卡斯及高美斯擔任左右二閘，全因變動太大，導致今仗有3個失球，「這個防線組合是首次合作，他們花了15至20分鐘適應，引致防線不夠緊密。這是我昨天的決定，而效果亦不算太好，我願意負上責任。」
當球隊在領先3：1時，高普理解有點鬆懈亦是人之常情，同時稱讚賓菲加非常落力，值得贏取掌聲。
利物浦4強的對手是淘汰拜仁的維拉利爾，似乎較為易踢，實質是暗藏殺機，「維拉利爾表現超卓，他們先後擊敗祖雲達斯及拜仁，早已證明他們的實力，他們的領隊（艾馬利）是盃賽之王，我們需要好好部署。」
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