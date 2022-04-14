歐聯｜馬體會惡人王防務貢獻良多　兩回合一個數據震驚全場

撰文：趙子晉
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馬德里體育會未能在主場平反敗局，無緣歐聯4強，隊中鐵衛史堤芬沙域的表現相當搶鏡，交出亮眼數據。今仗他與史達寧﹑菲爾科頓及基亞利殊的「激烈交流」成為焦點，這名黑山中堅更在兩回合錄得一個令人驚訝的數據。

馬德里體育會鐵衛史堤芬沙域（Stefan Savic），今仗對曼城兩軍不乏爭執鏡頭，更是盡顯其強悍的風格。菲爾科頓被菲臘比踢跌，在地上變成「滾地葫蘆」，沙域認為他「詐死」並上前抽起對方，引發兩軍衝突。

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沙域在衝突中十分勇武，期間曾經與史達寧頭撼頭，幸運地逃過球證法眼，其後基亞利殊與隊友走近勸交，沙域繼首回合後，再度扯基亞利殊的頭髮，令球證向他出示一面黃牌警告。沙域賽後繼續惹火，在球員通道與曼城球員對罵，被工作人員分隔開。

沙域早在上回合已經伸手扯基亞利殊頭髮。（Getty Images）

沙域今場精華：

在比賽中，史堤芬沙域在兩回合中貢獻良多，合共錄得9次贏得控球權﹑4次解圍﹑4次成功攔截及3次封阻，絕對是馬體會後場大將。除此以外，更有一個令人驚訝的數據，沙域兩回合比賽原來都沒有錄得犯規，所有過火行為也未有被球證吹罰，只是在兩軍衝突中領黃。

沙域今仗有不少過火行為，原來未有錄得任何犯規。（Getty Images）

來自黑山的沙域，2011年夏天獲時任曼城領隊文仙尼賞識，由塞爾維亞的柏迪遜引進英超，曾經11次在聯賽披甲，其後被納入拿斯達錫（Matija Nastasić）的交易中，被轉會至費倫天拿，結束短短一季的曼城生涯。沙域在2015年效力馬體會至今。

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