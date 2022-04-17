花劍世界盃｜張家朗2分46秒極速闖32強　與巴黎站決賽對手爭出線

塞爾維亞貝爾格萊德站花劍世界盃，以種子身分直入正賽的張家朗與蔡俊彥，偕由外圍賽出線的楊子加在周日（17日）登場，張家朗僅花2分鐘46秒便淘汰對手出局，晉身32強將面對巴黎站決賽對手Edoardo Luperi。



港男子花劍隊自埃及站後，一直未有出戰國際賽，僅在法國期間參與一些本地賽事。世界排名第2的張家朗，在休戰個多月後今在貝爾格萊德站64強亮相。

花劍世界盃｜張家朗戰勝低潮重新出發再爭世一 內文附直播連結

休戰個多月的張家朗在64強極速取勝。（資料圖片／李澤彤攝）

面對排名544的新加坡劍手Samuel Robson，張家朗甫開賽已打出一波6：0，牢牢壓制對手，張家朗其後拉開至10分差距，僅花2分鐘46秒便以15：6快速擊敗對手，輕鬆晉身32強，將與巴黎站決賽對手、意大利的Edoardo Luperi爭出線。

蔡俊彥在貝爾格萊德站首圈出局。（資料圖片／FIE）

另一場64強賽事，被列為5號種子的蔡俊彥與世界排名64的烏克蘭劍手Klod Yunes對陣，前者一度領先5：2卻被對手連攻9分反超前，烏克蘭劍手愈戰愈勇，港將戰至8：13後無力挽回劣勢，終以9：15落敗，無緣32強。

楊子加力戰下憾負。（資料圖片／李澤彤攝）

楊子加在昨日小組賽打出好表現，連續兩站取得正賽席位，今在64強對世界排名低117位的丹麥劍手Jonas Winterberg-Poulsen，在初段已被對手壓制的楊子加一度落後1：3，其後被對手擴大分差至7分，陷入苦戰的港將重拾節奏，連取3分追至5：10，其後與對手展開拉鋸，楊始終未能再收窄分差，力戰下終以8：15落敗，無緣32強。