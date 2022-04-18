張家朗登世界第一　繼江旻憓後第二位世一劍手　寫香港劍神新章

香港「劍神」張家朗繼去年在東京奧運勇奪金牌後，9個月後再實現目標，登上「世一」寶座，成為香港首名世界第一男劍手。

劍神、劍神，張家朗以往總謙稱與「神」尚有距離；奧運金牌、世界第一，屢創歷史的他理所當然可沾上「神」的光彩。



塞爾維亞站花劍世界盃，原本男子世界第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）在64強遭淘汰，令原本在排名只以2分落後的張家朗，一舉反先，首次登上世界第一，比賽結束後，國際劍聯罕有地即時更新排名，張家朗以200分積分登頂，日本劍手敷根崇裕以180分居第二，科高尼跌落第三位，得173分。

24歲的張家朗在去年末遠征歐洲前，曾表明今年以挑戰世界第一為目標。

在奪得奧運金牌後，世界排名升上第4的張家朗，於上月首站世界盃巴黎站封王，其奪冠海報在會場懸掛加冕後不久，便再跳兩位登上世界第二。張家朗在埃及開羅站32強止步，曾陷入小低潮，重整過後在塞爾維亞站再出發，香港人期待已久的「世一張家朗」，真正誕生。

24歲的張家朗登上世界第一，為香港男花寫下歷史。（路透社）

張家朗是香港第二位「世一」劍手，現時世界排名第8的重劍女將江旻憓（Vivian），曾在2019年克服重傷登上高峯，當時25歲的她連奪兩站世界盃冠軍、創下香港劍擊歷史後，於同年3月由第二升上世界第一，成為香港劍擊首位「世一」劍手。同年年底，Vivian再獲2018/19賽季年終世界第一榮譽，再次為港寫下歷史。

【劍擊】江旻憓再創歷史 成香港首位世界第一劍手

江旻憓在2019年曾列世界排名第一，創下香港劍擊歷史。（資料圖片／楊宇翹攝）

張家朗以24歲之齡登上世界之巔，事實上他自小已在國際大賽取得多面獎牌，「世一」之路可期。他在2014年亞洲青年錦標賽，在少年組和青年組賽事狂掃4金，及後在2015年亞錦賽奪得銅牌，翌年更以18歲之齡成為「亞洲冠軍」，獲得「少年劍神」封號。

張家朗去年在東京奧運奪金，成為香港市民的「劍神」。（資料圖片／李澤彤攝）

至2019年，他在告別16個月獎牌荒後愈戰愈勇；他先在花劍大獎賽都靈站獲得銀牌，其後在美國加州舉行的大獎賽奪銅，生涯首次在同一個賽季奪得2面大獎賽獎牌；同年又在亞錦賽獲得銀牌，最終在2021東京奧運勇奪金牌，成香港史上首位奧運劍擊金牌得主。

9個月之間成為奧運金牌得主，再登上世界第一，期待張家朗再以驚人表現續寫香港「劍神」新章。