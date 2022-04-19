港足｜東亞盃落實7月日本舉行　港隊鬥中日韓　韓國或強陣出戰

去年因疫情而延期的東亞足球錦標賽，獲東亞足協落實7月在日本上演，香港代表隊將出戰男子賽事。



東亞錦標賽決賽周由恆常參賽的中國、韓國和日本輪流主辦，今屆原定在中國舉行，惟內地方面因疫情而未能主辦，及後傳出由本來承辦下屆賽事的日本提早出任東道主。東亞足協今日（19日）證實消息，宣布東亞錦標賽在7月19至27日在日本舉行。

2019年東亞錦標賽決賽周在韓國蔚山舉行，港隊亦有參賽。（資料圖片／袁志浩攝）

歷屆東亞錦標賽都會先辦外圍賽，由中、日、韓以外的成員國，爭奪餘下一個參賽席位，惟因疫情關係，今屆亦取消了外圍賽，改由國際足協在今年3月31日公布的世界排名中，排外最高的協會參賽，加上朝鮮退賽之下，這席位落在香港手上。賽程則仍有待公布。至於女子賽事方面，則由中華台北參賽，對戰中、日、韓。

韓國國家隊將東亞盃視為準備卡塔爾世界盃的重要賽事，惟未知會否徵召孫興慜（圖）等外流兵。（Getty Images）

東亞錦標賽並非國際足協豁下賽事，球隊無法要求海外球員歸隊，惟據韓媒報道，韓國國家隊將東亞錦標賽視為11月卡塔爾世界盃前的重要選兵賽事，有機會破例徵召外流球員，主帥保羅賓圖亦明言會為比賽「揀選最好的球員」，料不會派U23代表隊參賽；韓國球星孫興慜亦會在7月13日隨熱刺在韓國參加表演賽，但有無機會出戰東亞盃仍是未知數。至於中國則盛傳派U23代表隊參賽，意味出身自香港的戴偉浚有機會「倒戈」。