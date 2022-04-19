港足︱亞盃外初選名單出爐　6名新丁最細17歲　傑志中堅意外落選

港足周二（18日）公布備戰6月份亞洲盃外圍賽的初選名單，新主教練安達臣徵召了共6名「新丁」，當中包括入籍兵及「千禧後」，年紀最小的趙聡悟只得17歲。



安達臣上任港足主帥後，早前曾公布集訓名單，但該名單沒有徵召任何傑志、東方龍獅及理文球員，也包含了U23代表隊成員。

直至今日，這位挪威籍教練終公布任內第一份正式初選名單，徵召34名球員於5月集訓。據了解，安達臣將於4月下旬返港，完成一周隔離後，有望趕及親自主持訓練；而之後港足更會到泰國，備戰6月舉行的亞洲盃外圍賽。

港足主教練安達臣任內首次正式公布初選名單，當中出現了不少新面孔。（HKFA）

這份名單並沒有梁諾恆、陳俊樂等外流中超的球員，而比起前主教練麥柏倫去年6月征戰世界盃亞洲區外圍賽的決選名單，安達臣「踢走」了基頓及辛祖等入籍兵。相反，費蘭度再次榜上有名，而已同樣取得香港護照的謝家強、保羅、杜馬思、蘇沙均第一次入圍。

29歲的謝家強（右）曾效力英超曼城青年軍，在去年8月取得特區護照。（傑志Facebook）

在亞冠賽前鎮守傑志大門的保羅（左），毫無懸念下入選。（資料圖片／袁志浩攝）

雖然陳晉一因U23醉酒風波被暫停入選資格，但安達臣亦挑選了6名「千禧後」，除了早前已在集訓名單的余在言（20歲）、簡嘉亨（21歲）及伍瑋謙（19歲），還包括孫銘謙（21歲），跟在大港腳屬「新丁」的趙聡悟（17歲）及曾以行（18歲） 。

安達臣曾稱要踢出進攻足球，又希望麾下高位逼搶，其選將中有7名前鋒，但剛在亞冠正選助傑志擊敗清萊聯的中堅艾里奧，老將唐建文與冠忠南區左後衛翟廷峯則未有入選。

36歲的艾里奧以隊長身份為傑志出戰今屆首場亞冠盃分組賽，卻未有入圍初選名單。（資料圖片／袁志浩攝）

這仍無阻傑志繼續成為大戶，「藍鳥」有14將入選；東方則有8人，其中艾力士、黃梓浩、胡晉銘及茹子楠等終再獲徵召。值得一提，過去多出任中場的茹子楠，今次在名單上以後衛身份亮相。

冠忠南區跟理文各有4人入圍，流浪亦有劉學銘獲選，香港U23就有中場黃威上榜。

2004年出生的趙聡悟是今次港足名單中最年輕一員。（傑志提供）

香港足球代表隊34人初選名單：



守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬、保羅（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文）



後衛：劉學銘（標準流浪）、馮慶燁、梁冠聰、黃梓浩、茹子楠（東方龍獅）、羅拔圖、杜馬思、羅梓駿、曾以行（傑志）、徐宏傑、余煒廉（理文）



中場：余在言（標準流浪）、胡晉銘、（東方龍獅）、黃威（香港U23）、陳肇鈞、鄭展龍、黃洋、趙聡悟、謝家強（傑志）、鞠盈智（冠忠南區）、迪高、顏樂楓（理文）



前鋒：費蘭度、孫銘謙（東方龍獅）、艾力士、安永佳、蘇沙（傑志）、夏志明、簡嘉亨（冠忠南區）

