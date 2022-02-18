前港足主教練金判坤：為大馬戰鬥　冀改造球隊闖世界盃決賽周

前香港足球代表隊主教練金判坤，抵達大馬後昨日完成隔離，正式上任為馬來西亞國家隊主帥。大馬足協昨日召開記者會，介紹金判坤及其教練團。



金判坤在會上透露，自己本可以以韓國足協副主席及技術總監的身份，隨「太極虎」出戰今年卡塔爾世界盃，但認為接掌馬拉是「難以抗拒的挑戰」。

過去執教香港時曾以「Die for Hong Kong」金句聞名的他，表示會向馬拉球迷展示永不放棄的精神，更稱自己「永遠做到最好，為馬拉之名戰鬥」。

他又豪言，要將馬拉變成一隊「不被忽視的亞洲勢力」，「馬來西亞的潛力很大，我相信可帶來轉變，將他們帶住更高層次。我很有經驗，也準備好了。」

在2026世界盃擴增至48隊下，亞洲球隊有機會獲分配9張入場券，金判坤希望先為球隊打好根基，「一步一步來，但最大的願景，就是打入世界盃決賽周，這並非不可能。」

近年來韓國教練「勢力」在東南亞興起，如執掌印尼的申台龍，剛帶領越南在世界盃亞洲區外圍賽歷史性擊敗中國的朴恒緒等。

金判坤直言，也希望寫下屬於自己的歷史，「我為韓籍教練在東南亞國家的成就感到驕傲，我對這些教練很尊重，但我是金判坤，我會建立我的成就。」

大馬球迷普遍支持金判坤「加盟」，希望對方能助國家隊取得更好成績。不過，有球迷在大馬足協社交網站留言，笑指這位新帥跟《魷魚遊戲》中，飾演反派張德秀的演員許城泰「撞樣」，更打趣指金判坤要好好表現，否則可能落得跟劇中張德秀一樣悲慘的下場。