港足開操　張健峰有信心打入亞洲盃　5月集訓與金判坤碰頭

政府早前放寬防疫規則，有限度開放體育處所讓香港代表隊運動員操練，香港足球成年代表隊及23歲以下（U23）代表隊，今日（14日）展開操練備戰6月的亞洲盃外圍賽第三圈和9月的杭州亞運會。



成年代表隊及U23今日均於香港足球總會足球訓練中心（FTC）閉門訓練，由於今年初上任的港隊主帥安達臣正身於泰國視察傑志及理文球員的表現，操練由教練張健峰主理。

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張健峰透露，由於球員已3個月未有正式訓練，重啟操練初期不會強調戰術內容，「他們心態上正面、開心，需要先催谷體能，若（以現在的狀態）強行練戰術，會較易受傷，只能當季前集訓去做，希望他們可以先改善個人能力，以小組的方式去改善。」

成年隊計劃在5月中下旬到海外集訓，及約戰由前港足主帥金判坤領軍的馬來西亞國家隊，之後會在6月赴印度加爾各答，出戰亞洲盃外圍賽第三圈的D組，同組對手為印度、阿富汗和柬埔寨，每組的首名可直接晉級2023年亞洲盃，6個小組中的5隊最佳次名亦能出線至亞洲盃。U23則需應付9月的杭洲亞運會。

港足主帥安達臣到泰國視察理文及傑志球員的表現，港隊暫由教練張健峰（圖）主理訓練。（香港足總提供）

張健峰認為，港隊有能力在亞洲盃出線：「亞洲盃的抽籤結果叫做理想，對我來說，代表隊其實有能力在這一組突圍，希望備戰做得好時有能力去抗衡，雖然環境因素不算十分理想，但也希望可以為香港球壇提供正能量。」

去年9月，香港U23代表隊到日本出戰U23亞洲盃外圍賽期間疑違紀飲酒、更有人鬧事，最終共11人被港隊罰停賽一年。張健峰指，希望有機會入選亞運隊的U23球員好好珍惜機會：「他們這年齡層出外比賽的經驗好少，這些經驗對他們來說好重要，我們有十多個球員停賽，希望（合資格出戰的）大家都珍惜今次機會，在亞運出線。」

亞洲盃外圍賽D組港隊賽程：

6月8日 10:00PM 對阿富汗

6月11日 6:30PM 對柬埔寨

6月14日 6:30PM 對印度



港隊中場黃威。（香港足總提供）

成年代表隊中場黃威笑言，開操前一晚發夢回到球場但不懂踢波，「（操練）感覺還好，只是體能方面要再慢慢提升。」至於U23門將伍瑋謙則稱久未操練，又期待又緊張：「始終很久沒有正式操練了，回來練波已是代表隊了，好期待同隊友合作……3個月沒掂波，希望盡快提升球感、手感，到月尾可以回到季中的狀態。」