亞洲盃外圍賽︱港足6月赴印度爭出線　新帥承認疫情有礙備戰

香港足球代表隊將在1年「空窗期」後再出戰國際大賽，今年6月作客印度參與亞洲盃外圍賽，跟東道主印度、阿富汗及柬埔寨爭奪出線資格，這亦會是新主教練安達臣上任後首度領軍。



2023亞洲盃外圍賽第三圈今日進行抽籤，香港作為24支參賽球隊之一，按世界排名、跟泰國及菲律賓等獲編為第二檔次。

港隊對上一次比賽已是去年6月在巴林舉行的世界盃外圍賽。（香港足總）

香港結果被抽入D組，跟印度、阿富汗及柬埔寨同組，是港隊繼應屆世盃外後再次遇上柬埔寨。

由於亞洲足協早已安排外圍賽以賽會制形式舉行，並由印度主辦分組賽，港隊6月須遠赴當地，分別於8、11及14日踢單循環賽事，每組首名及5支最佳次名球隊，將晉級明年6至7月於中國上演的決賽周。

值得一提，印度剛剛曾舉辦女子亞洲盃決賽周，惟當地疫情仍嚴峻，當時印度女足便因有球員確診而退賽。

香港最終被抽入D組（網上截圖）

亞洲盃外圍賽第三圈抽籤結果。（網上截圖）

港足對上一次參與國際賽事，已是去年6月的世界盃外圍賽，最終無緣出線。港隊在賽事後未有跟時任主教練麥柏倫續約，並於今年1月改聘來自挪威的安達臣執教，然而他上任後便遇上疫情、港超聯再停擺，安達臣至今暫未有機會主持任何集訓。

安達臣其後透過足總表示，同組對手實力相近，其中印度雖屬第一檔次，但世界排名是檔次內最低，他有信心港足有力一戰。而排第三檔次的阿富汗，世界排名僅低港足兩位、最近在世盃外也擊敗過印尼，不容輕視。「我們最近對柬埔寨取得1勝1和，很有經驗。這組有非常多可能性，將會十分有趣。」

他又指，自己接下來三個月會專注為港隊備戰，正探討不同方案讓球隊訓練，但承認在現時香港疫情下，港隊若希望具備挑戰亞洲球隊的競爭力，有一定難度，「希望能盡快帶來好消息。」