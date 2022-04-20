單車熱話｜觀眾古怪行為葬送三甲美夢　受害車手：這是恥辱！

星期日於法國舉行的「巴黎魯貝（Paris-Roubaix）」公路單車賽，出現爭議性的一幕。31歲比利時車手林柏迪（Yves Lampaert）尾段三甲在望，但路旁一名車迷突然出手攔路，令到林柏迪失平衡炒車。最終，林柏迪只得第10名，他賽後不滿地說：「如果你對單車一竅不通，麻煩請你留在家中！」



【事發情況逐格睇】

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事發地點在離終點只有7.1公里的一個上斜彎位，林柏迪與莫賀域（Matej Mohoric）組成兩人的追逐小隊，追趕帶頭的雲巴利（Dylan van Baarle）。林柏迪及莫賀域躲開路中心凹凸不平的石板路，沿近路邊較平坦的瀝青路踩，兩旁一直有車迷觀賽及打氣。見到單車經過，大部分車迷都會自覺後退，但有位男車迷就很奇怪，不但企得較出，更彎腰伸手出去。

林柏迪踩到尾段，守住三甲，怎料一次意外，跌到第10位完成。（林柏迪Instagram）

結果，那名車迷的手攔到了林柏迪，令後者失去平衡。儘管林柏迪努力穩住戰車，踩向外檔，希望挽救得到，但都要炒車落地，差點撞倒另一邊的觀眾。林柏迪馬上整裝再戰，但已經追不上三甲位置，以第10名完成。最終，荷蘭車手雲巴利以5小時37分正贏得冠軍。

林柏迪與隊友。（Twitter）

原本位處三甲行列，更有望衝擊冠軍，但路邊車迷伸手一攔，就令一切成為泡影。「以這種方式失去三甲，我覺得十分震驚。那時我覺得三甲是觸手可及的距離。」林柏迪賽後失望地說：「這種情況不應該在比賽出現，這是恥辱！」衝線後，他更加一度激動以「傻仔」去稱呼該名車迷。

Almost saved it mate pic.twitter.com/hKyGQhAQil — Jack O'Keefe (@BestKindOfJack) April 17, 2022

林柏迪形容意外時的情況：「我想踩內檔右轉，正常的車迷都會向後退，但那個男人還伸手向前，撞到我的手臂。結果，我失控，難以反應過來。如果你對單車一竅不通，麻煩你留在家中。」

翌日，林柏迪可能覺得自己言論過激，在社交網站解釋：「或者我不應該稱呼那名觀眾為『傻仔』，但他真的站在賽道上。當大家一起上了一課，當你見到有單車踩過來，記得是需要向後退的。我仍然喜愛各位車迷，你們的支持太正了！」