場地單車｜港將李海恩退役　5年前孤身來港　以奧運代表身份返鄉

李海恩的名字，過去5年常出現在體育新聞，代表着香港由全運會踩到東京奧運。

5年前暫別未婚夫和年幼的愛犬、放下醫護工作，由蘇格蘭來港，只為實現一個職業運動員、一個出戰奧運的心願。5年來，撐過艱苦的特訓、獲得過獎牌和掌聲、更有滿身傷患，骨裂過、臉花過、上過手術枱、哭過。

一切都結束了，李海恩閉起人生中，香港單車代表這個篇章；再翻回5年前那未完待續的章節，帶着滿滿回憶，繼續前行。



李海恩自奧運後便返回家鄉蘇格蘭，她周日（6日）在社交媒體宣布退役。

「謝謝大家的訊息！我一直在休息，在奧運後也一直陪伴着家人，計劃着下一步。」她寫道，「這是個艱難的決定，2022年開始，我正式從退役了，這是一個我的人生中，永遠地珍惜的章節，這大大改變了我的生命。」

戰畢東京奧運後，李海恩已完成生涯最大目標。（資料圖片／高詩琦攝）

「旅途上，我遇到了來自世界各地的、無比堅強的人們；能夠代表香港出戰奧運，更是榮幸。謝謝大家的支持，希望他日有緣能再遇見。」

李海恩的多位港隊前隊友，包括馬詠茹、楊礎瑤、梁寶怡、游泳代表楊珍美、輪椅劍擊代表余翠怡等，都留言支持。

李海恩代表香港5年間，為港隊奪得不少錦標，包括個人的世界盃銅牌，是她生涯的亮點。

李海恩結束港隊生涯。（資料圖片）

回顧李海恩在香港的故事：