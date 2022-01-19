委內瑞拉單車賽大雨中人仰馬翻　直路衝刺變大炒車｜體育熱話

在委內瑞拉舉行的環塔奇拉單車賽（Vuelta al Táchira 2022）第2站，受水浸影響，在水花四濺的大直路大炒車。



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意外在當地時間周一（17日）發生，有目擊者拍下片段，並放上社交網站。從片段所見，一群單車手高速駛過直路，經過地面的積水時，水花四濺。在水花之中，部分車手出意外，人仰馬翻，多人倒地。待車群完全經過後，馬路旁的途人紛紛出手幫忙，走出馬路，有的扶起車手，有的就將單車泊到路邊。有的車手似乎受傷，或坐或臥在路邊，亦有人堅持作戰，上車繼續踩。

【大炒車片段】

🚨 Así fue, la fuerte y masiva caida que sufrieron varios ciclistas de la 57 Vuelta al Táchira 2022



En el cumplimiento de la segunda etapa, Los Almendros / Ciudad Bolivia



Julio Enrique Rangel @juliorangeljer pic.twitter.com/0VdESFOhzx — Ciclismo Táchira 2022 (@lavueltachira) January 17, 2022

在雨戰之中，塞爾維亞車手拉祖域（Dusan Rajovic）以3小時44分30秒首先衝線，贏得分站冠軍，在總成績升上榜首，獲得黃色戰衣。