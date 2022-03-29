體育熱話｜單車手墮山後克服陰影完賽　爬回賽道一句話展現大心臟

歷經生死一刻後，你會選擇直接面對恐懼還是因陰影而放棄？日前一名丹麥21歲職業單車手史積摩斯（Mattias Skjelmose），在環加泰隆尼亞公路單車賽（Volta a Catalunya）途中撞欄後墮山，身旁車手和隊友大吃一驚，未料他未等救援已抬着單車爬回賽道，堅持繼續比賽。



為美國職業單車隊Trek-Segafredo效力的丹麥車手史積摩斯，在上周一場環加泰隆拿公路單車賽中，因前方車手煞車失誤，導致他捲入集團摔車事故， 不僅令他偏離賽道，還因此失控撞上旁邊護欄，直接摔下10至15米深的山崖。

墮山的Mattias Skjelmose憑一己之力返回賽道。（截圖）

史積摩斯在墮山後，竟未等賽會工作人員協助，已憑一己之力抬着車上回賽道，他更對緊張兮兮的車隊及工作人員大喊「沒有事」，只說：「給我另一台單車。」史積摩斯堅持要完成餘下的60公里，沒想到他不但完成比賽，更取得該賽段的第10名。

Mattias Skjelmose在墮山後未受到影響，堅持完賽。（Twitter截圖）

年僅21歲的史積摩斯在這場比賽中，不但展現堅韌的意志力，甚至是過人的腳力，在歷經嚴重摔車事故後，只受了一點皮外傷的他，當下就調整好狀態，在落後一段時間後急起直追到最後一刻，取得該賽段的第10名。

Mattias Skjelmose展現堅毅意志。（Instagram）

「如果非要說撞車有什麼好處的話，那就是你的腎上腺素會飆升。」史積摩斯在賽後表示，這炒車意外讓他忘記疼痛，甚至發揮出最佳水準去追逐領先的車隊，展現出強大心理狀態。