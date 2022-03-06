體育熱話｜俄羅斯職業單車手轉籍法國：希望世界早日回復和平

體育界對俄羅斯全方位下達禁令，包括國際足協等體育協會在內，都禁止俄羅斯及白俄羅斯運動員及官員參與體育賽事、或在極嚴苛條件下參賽。
繼俄網球「一哥」丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev）在社交媒體自我介紹一欄的俄羅斯國旗符號刪除後，職業公路單車手Pavel Sivakov也在5日正式轉籍法國。
俄羅斯點燃國際輿論撻伐，該國運動員連日來也聲援烏克蘭。據外媒《Cycling News》報道，俄羅斯公路單車手Pavel Sivakov在經過國際單車聯會（UCI）許可後，周六（5日）正式轉籍為法國，意味他未來將以法國籍選手身份參加世錦賽。
24歲的Sivakov現時效力英國職業車隊英力士（Team Ineos），父母雖然都是俄羅斯人，惟他在意大利出生，並於法國西南部長大，亦在法國接受教育與單車訓練。值得一提的是，他的父母都是公路單車手，其母Aleksandra Koliaseva更是退役俄羅斯隊名將，曾在1993年以及1994年勇奪世錦賽團隊計時賽冠軍。
UCI日前也宣布禁止俄羅斯、白俄羅斯車隊參賽，惟效力於其他國家車隊的俄羅斯、白俄羅斯選手則不受影響。
Sivakov在本月3日宣布更改國籍為法國，5日獲得UCI許可，「我一直都想為法國效力，俄羅斯與烏克蘭的事讓我下定了決心。」他表示與烏克蘭民眾同在，希望世界能早日回復和平。
Pavel Sivakov在2017年奪得青年環意等多項U23冠軍，是當年備受注目的新星，曾為BMC青年隊的他，其後與前身為天空車隊（Team Sky）的英力士簽約，多次在車隊環法、環意與環西班牙大賽的名單上。
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