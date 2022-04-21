曼聯任命坦赫格　阿積士CEO兼紅魔名宿　雲達沙心情複雜

英超球會曼聯正式任命坦赫格（Erik ten Hag）為下任主帥。這位阿積士教頭會在今季完結後上任，簽約至2025年。阿積士行政總裁兼曼聯名宿雲達沙（Edwin van der Sar）坦言希望坦赫格繼續留隊。



坦赫格入魔已成定局，有人歡喜自然有人愁，惟對於雲達沙來說，可謂百感交集。身為阿積士行政總裁，同時也為曼聯一代名宿，雲達沙坦言內心矛盾，希望坦夏能留隊也歡迎他加盟曼聯。

英超球會曼聯正式任命坦赫格（Erik ten Hag）為下任主帥。（曼聯官方）

雲達沙受訪時，再一次感激坦帥過去4年半的貢獻：「4年半是一段很長的時間，多希望能有更長時間擁有坦赫格，未來他將進一步邁向世上其中一間最大的球會，踏入最夢幻的一個聯賽。」

阿積士行政總裁兼曼聯名宿雲達沙（Edwin van der Sar）坦言內心矛盾。（Getty Images）

坦赫格曾任烏德勒支教練，2017年起帶領阿積士，兩度獲得荷甲聯賽及盃賽雙冠王，亦曾憑隊中青春班底領軍殺入歐聯四強。